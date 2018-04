Crotone | crolla muro | morti due operai

Crolla muro a Crotone : morti due operai : Un incidente sul lavoro è avvenuto a Crotone : due operai sono morti ed uno è rimasto ferito. Si tratta di dipendenti di una ditta impegnata in lavori di ristrutturazione della strada che conduce a Capocolonna. I tre sarebbero stati travolti dal crollo di un muro di contenimento. L’uomo rimasto ferito è stato trasportato nell’ospedale di Crotone . L'articolo Crolla muro a Crotone : morti due operai sembra essere il primo su Meteo Web.

