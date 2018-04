Crolla muro a Crotone | morti due operai

Incidente sul lavoro - Crolla muro in un cantiere : due morti e un ferito : Ancora un Incidente sul lavoro. Un muro sarebbe crollato all'interno di un cantiere in viale Magna Grecia a Crotone, lungo la via che porta all'area archeologica di Capo Colonna. Come scrive il...

Crolla muro frazione Volterra - non feriti : ANSA, - Volterra , PISA, , 1 APR - Un tratto di muro di circa 15 metri ha ceduto intorno alle ore 18,50 nella frazione di Mazzolla nel comune di Volterra , Pisa, . Si tratta del muro che sorregge la ...

Maltempo Siracusa : Crolla muro - chiuso tratto di strada : Nel Siracusano, a causa del Maltempo, un albero è caduto e un muro perimetrale è crollato in località Spinazza, bloccando il tratto stradale che da Marzamemi conduce alla Sp85 ed alla località San Lorenzo di Noto. Sul posto i carabinieri di Noto, i vigili del fuoco e la polizia municipale. L'articolo Maltempo Siracusa: crolla muro, chiuso tratto di strada sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Avellino : infiltrazioni d’acqua - Crolla muro : Ad Avellino è crollato nella notte un muro di tufo alto 7 metri e lungo 20: il boato ha svegliato i residenti di Rione Parco che hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Non si segnalano feriti. Il crollo, dovuto molto probabilmente alle infiltrazioni di acqua dovute alle forti piogge, ha creato il panico tra i residenti. L'articolo Maltempo Avellino: ...

Crolla un muro di tufo : chiusa la strada tra Rione Parco e Rione Ferrovia : Durante la notte appena trascorsa, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti in via Cupa Muti, lungo la strada a senso unico che collega Rione Parco al quartiere della Ferrovia ad Avellino. Per ...

Maltempo : Crolla un muro a Giugliano : Tragedia sfiorata a Giugliano dove è crollato il muro perimetrale di un edificio ai lati della voragine di via Santa Caterina da Siena. Al crollo dei giorni scorsi, che ha dato vita ad un vero e ...

Napoli : Crolla muro antico - 4 in salvo : 10.54 Verifiche nel centro storico di Napoli dopo il crollo di un muro della chiesa e convento di San Paolo Maggiore. Sulla struttura sono in corso dei lavori e quattro operai sono rimasti coinvolti nel crollo e sono tratti tutti in salvo. Tutti sono in ospedale per accertamenti. Il crollo è avvenuto nel chiostro del complesso in ristrutturazione.

Italia : Crolla muro ex monastero Napoli - verifiche su vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Napoli - Crolla muro di ex monastero in centro : 2 operai feriti dalle macerie - uno è in codice rosso : Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo a Napoli, nella zona dei Tribunali. Sul posto stavano lavorando quattro operai: tre sono riusciti a evitare il crollo, il quarto è stato estratto vivo dalle macerie e portato in ospedale in codice rosso. Il crollo sarebbe avvenuto intorno alle ore 9all’interno del complesso di San Paolo Maggiore, in particolare in un chiostro interno con ingresso su via San Paolo, per cause ...

Napoli - Crolla muro di ex monastero : quattro operai feriti : Napoli, crolla muro di ex monastero: quattro operai feriti A cedere il chiostro di una parte del convento in fase di ristrutturazione. Sul posto, nel centro storico, vigili del fuoco e polizia Parole chiave: Napoli ...