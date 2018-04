Cristina Donà | la libertà di andare oltre l' ovvio

Musica - il rock di Cristina Donà a Villasanta per la rassegna "Parole al vento" : Conto alla rovescia per il nuovo appuntamento con "Parole al vento", la rassegna di Musica organizzata all'Astrolabio di Villasanta: venerdì 6 aprile sul palco sale Cristina Donà, protagonista della ...

Cristina Marino e Giulio Berruti/ Vincitori di Dance Dance Dance 2018 : superano a sorpresa Le Donatella : Cristina Marino e Giulio Berruti sono nella finale del talent di Fox Life. Le affinità culinaria di lei con il suo Luca e la teoria della basse aspettative di Giulio.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 23:00:00 GMT)

DANCE DANCE DANCE/ Vincitori Giulio Berruti e Cristina Marino : battute le Donatella! : DANCE DANCE DANCE anticipazioni finale 28 marzo: Cristina Marino e Giulio Berruti vincono la finale! battute le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi (Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 22:55:00 GMT)

Dance Dance Dance - la finale : Giulio Berruti e Cristina Marino contro Le Donatella : Dopo mesi di duri allenamenti, sudore, lacrime, ma anche di esibizioni spettacolari - mercoledì 28 marzo alle ore 21.10 in prima tv su FoxLife , Sky 114, e poi venerdì 30 marzo in seconda serata su ...

“Non doveva succedere!”. Cristina Parodi - stavolta non la perdona nessuno. Tutto durante la diretta di Domenica In : per la conduttrice un momento per nulla positivo : Da Buffon a Totti. Da Mauro Icardi a Roberto Mancini, probabile nuovo ct della nazionale italiana di calcio. La morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio. Subito dopo la notizia, il presidente del Coni Malagò ha dato mandato di sospendere tutte la gare previste. Un ragazzo per bene, lo ha definito il numero 1 azzurro Buffon. Uno di quegli uomini che vale la pena ricordare: per l’esempio oltre la tragedia. Così ha pensato di ...

Addio di Benedetta Parodi a Domenica in : il motivo per cui abbandona la sorella Cristina : Benedetta Parodi lascia Domenica in ? Dopo tanti rumors e illazioni che hanno tenuto banco nelle scorse settimane, ora arriva la decisione della sorella di Cristina Parodi. Ecco il motivo della ...