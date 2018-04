Crescita personale e professionale per la nuova Era

laragnatelanews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Crescere personalmente e professionalmente è senza ombra di dubbio uno degli obiettivi che ogni persona si pone del corso della propria vita, a partire dal momento in cui esce dal mondo dello studio per entrare in quello del lavoro fino ad arrivare al pensionamento. Sfortunatamente non esistono metodi magici ed immediati che possono permettere il raggiungimento di questo traguardo ma occorre lavorare sul proprio io cercando di vivere in maniera piena la propria vita e farlo seguendo i propri ideali. A tal proposito vogliamo parlare di un cammino che porta alla piena coscienza di sé e delle proprie capacità in modo da poter affrontare nel modo migliore la vita lavorativa e non, raggiungendo mete prefissate e la realizzazione. Il sistema di Coaching sta in questi anni prendendo sempre più piede e permette, mediante l’aiuto di consulenti specializzati, di gestire e superare i ...