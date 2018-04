Coste | assessore Veneto | già avviati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina 2

Coste : assessore Veneto - già avviati lavori difesa litorali a Jesolo e Sottomarina : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - "In poco meno di un decennio la Regione Veneto ha previsto una spesa tra i 70 e gli 80 milioni di euro per la difesa delle Coste. Un investimento previsto dallo studio - progetto elaborato su nostra richiesta nel 2016 dall'Università di Padova. Progetto che non è stato