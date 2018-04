Cos' è il contratto per l' Italia che Di Maio chiede ai partiti ma non quello del Cav

F1 - GP Bahrein 2018 : Kimi Raikkonen - serve subito una conferma. La Costanza unica arma verso il rinnovo del contratto : Se il campione del mondo 2007 , non dimentichiamoci che è l'ultimo iridato con la 'Rossa', saprà confermare quanto di buono fatto a Melbourne gara dopo gara significherà che ha ancora voglia di ...

F1 - GP Bahrein 2018 : Kimi Raikkonen - serve subito una conferma. La Costanza unica arma verso il rinnovo del contratto : Questa stagione di Formula Uno ha preso il via con tante incognite ma una grande certezza: il 2018 sarà l’ultimo anno nella categoria massima per Kimi Raikkonen. Ma, sarà vero? Il finlandese della Ferrari, infatti, ha disputato un ottimo weekend del Gran Premio di Australia e, a quanto dice, non ha minimamente deciso di dire “basta” a fine stagione. “Ice man” è un uomo di poche parole, per cui scucirgliene dalla ...

Sicilia : Ugl - regione ratifichi contratto lavoratori RisCossione : Palermo, 31 mar. (AdnKronos) - "i lavoratori di Riscossione Sicilia chiedono chiedono con fermezza al presidente della regione Siciliana Nello Musumeci e all'assessore all'Economia Gaetano Armao l'immediata ratifica del contratto di categoria". Ad affermarlo è Francesco Barillà, coordinatore regiona

Gattuso - i giorni cruciali : Cosa farà del suo contratto dopo il terremoto cinese : In questi giorni , oggi, domani, dopodomani, prima o poi, Ivan Gennaro Gattuso, neo quarantenne, firmerà il suo rinnovo di contratto con il Milan, il 'suo' Milan. Ivan Gennaro Gattuso, da poco ...

Mondo TV - nuovo contratto di licenza in Costa D'Avorio : Mondo TV ha sottoscritto un contratto di licenza con l'emittente pubblica nazionale ivoriana Radiodiffusion Television Ivoirienne. La licenza, spiega il produttore di cartoni animati, ha ad oggetto i

Fabio Fazio - l’Anac avverte la Corte dei Conti sul contratto del conduttore : «Perplessità su Costi/ricavi preventivati» : Fabio Fazio Il contratto di Fabio Fazio finisce al vaglio della Corte dei Conti. L’Autorità Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone ha girato il dossier sul conduttore Rai ai giudici contabili per valutare quanto emerso in una precedente istruttoria. Nulla di allarmante, però, secondo lo stesso Fazio, il quale tiene a precisare che le contestazioni non riguardano il suo stipendio. Le ‘palanche’, insomma, sono salve. Secondo ...

SCUOLA/ Così il nuovo contratto dei docenti le ha fatto il funerale : Organizzazione totalmente inadeguata e gestione del personale docente sono i due grandi nervi scoperti della SCUOLA. Gli stessi che la stanno rottamando. GIUSEPPE SANTOLI (2)(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Modello vecchio e inefficienza capillare: senza autonomia sta morendo, di G. SantoliSCUOLA/ Se i nemici delle superiori in 4 anni stanno al Miur, di R. Pasolini

Come disdire senza penalità e Costi un contratto di gas - telefono o energia elettrica : In molti casi i consumatori hanno diritto a recedere i contratti stipulati con gli operatori del mercato telefonico, del gas, dell'energia elettrica e di altri settori entro 14 giorni, senza alcuna penalità e senza dover fornire spiegazioni, soprattutto nei casi in cui l'accordo venga stipulato telefonicamente, via internet o tramite operatori che si presentano a casa dell'utente.Continua a leggere

PER YOUNES NIENTE NAPOLI?/ “Ho un contratto con l’Ajax” - Marchetti svela : "Gli azzurri non Così rammaricati" : Per YOUNES NIENTE NAPOLI? “Ho un contratto con l’Ajax”, ma il legale degli azzurri tuona. Nuovo giallo per quanto riguarda il futuro dell’esterno d’attacco della nazionale tedesca(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:13:00 GMT)

Costacurta : “Ancelotti apre a nazionale ma è sotto contratto” : “Fino ad aprile non ci saranno novità sul ct. Ancelotti ha aperto alla panchina della nazionale, ma è sotto contratto”. Lo dice Alessandro Costacurta, vice commissario della Figc, facendo il punto della situazione sui sondaggi con i tecnici in lizza per occupare la panchina azzurra. Soffermandosi in particolare sull’apertura del tecnico emiliano, Costacurta dice: “Carlo è un carissimo amico e ci sentiamo spesso, ...

