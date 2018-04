Cosa dovremmo aspettarci dal remaster di Dark Souls per Switch? - articolo

eurogamer

(Di giovedì 5 aprile 2018) Il mercato diè inondato da porting e, ma una delle più grandi attese è sicuramente la conversione di, essendo la prima volta che la serie arriverà su una console portatile. I primi segnali indicano che sarà sviluppato da Virtuos, lo studio che si è già occupato della conversione di L.A. Noire. Si conosce però poco altro sulla scala del progetto, o su come saranno iper le altre piattaforme, ma all'ultimo Nintendo Direct è stato mostrato un breve video di gameplay che ci ha offerto qualche indizio. Partiamo dalle basi. Ilpromette una grafica migliorata su tutte le piattaforme:, PS4, Xbox One e PC. Tutte le versioni conterranno il DLC Artorias of the Abyss (e già questo è fantastico), e potrete giocare online in sessioni fino a sei giocatori (migliorando il limite originale di quattro). La versioneha come caratteristica unica ...