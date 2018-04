: La Corte di Strasburgo dice no alla sospensione della pena per Dell'Utri - HuffPostItalia : La Corte di Strasburgo dice no alla sospensione della pena per Dell'Utri - TgLa7 : ++ Corte Strasburgo, fonti: no a sospensione pena #DellUtri ++ - petergomezblog : Marcello Dell’Utri, la Corte di Strasburgo dice no alla sospensione della pena per motivi di salute per ex senatore… -

Laeuropea dei diritti umani ha detto no alla richiesta di sospensione, per motivi di salute, presentata da Marcello. Si apprende da fontidi. Anche i giudici italiani avevano detto no alla sospensionemalgrado le cattive condizioni di salute.è stato condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Rimarrà ricoverato al Campus biomedico di Roma.(Di giovedì 5 aprile 2018)