Corona | rissa in discoteca | «Ti vengo a prendere | pezzo di m» Rischia di tornare in

Fabrizio Corona sfiora la rissa fuori a una discoteca di Milano : "Pezzo di m...Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera" : Prima le minacce verbali, poi un calcio. Protagonista è Fabrizio Corona che, fuori a una nota discoteca di Milano in zona Garibaldi Porta Nuova, discute animatamente con una non meglio identificata persona. Come si vede nelle immagini esclusive di Milano Today, l'ex agente fotografico, a cui lo scorso 21 febbraio il giudice ha concesso l'affidamento terapeutico, inveisce e sfiora la rissa: "Ti vengo a prendere a costo di tornare in ...

