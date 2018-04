Corea del Sud | ricercatori boicottano il centro che studia robot-soldato

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off. Azzurri avanti 1-0 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, dei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi nulla di questa partita. ...

LIVE Curling - Mondiali 2018 : Italia-Corea del Sud IN DIRETTA. Azzurri a caccia dei play-off : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, match fondamentale in chiave azzurra nei Mondiali di Curling maschile di Las Vegas (Stati Uniti). Gli Azzurri sfidano gli asiatici per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe aprire le porte verso i play-off: il cammino di Mosaner e Retornaz infatti fino ad ora è stato eccezionale, ora serve la ciliegina sulla torta per raggiungere un risultato clamoroso. OASport vi ...

Kim Jong-un - dieci cose sul dittatore della Corea del Nord : Ride sulle montagne russe, si improvvisa bagnino, partecipa a un concerto di star sudCoreane (il primo a Pyongyang in oltre 10 anni). Ma è anche capace di far giustiziare lo zio e minacciare l’Occidente con i suoi missili nucleari. Chi è davvero Kim Jong-un? Il documentario Kim Jong-un: la biografia non autorizzata, in onda su National Geographic il 5 aprile alle 20.55, prova a raccontare la storia del dittatore della Corea del Nord, la ...

Corea del Nord - nuovo allarme dal Giappone Video : Tra meno di un mese, esattamente il 27 aprile, il dittatore NordCoreano Kim Jong-un incontrera' il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, in quello che sara' il terzo summit della storia tra i due Paesi. Tutto sembra spingere verso la distensione al 38° parallelo e, più in generale, nell'intera area, soprattutto dopo la visita di Kim in Cina [Video] e la conferma di un incontro con Donald Trump ancora da fissare. Eppure c'è chi non si fida ...

Particolarissimo LG G7 ThinQ - l’eventuale flagship del brand Coreano : Il top di gamma del brand coreano dovrebbe chiamarsi LG G7 ThinQ, perché votato all'intelligenza artificiale (come successo nel caso di LG V30S ThinQ, anch'esso plasmato sulla base dell'AI). La divisione mobile di LG Electronics si sta ancora prendendo del tempo per definire il tutto. Il palcoscenico del MWC 2018 di Barcellona, per quanto un'ottima vetrina, è stato scartato dai vertici del produttore asiatico proprio per ritagliarsi il tempo ...

LG G7 ThinQ sarà il nome del prossimo top di gamma dell’azienda Coreana : Il prossimo top di gamma dell’azienda coreana prenderà il nome ufficiale di LG G7 ThinQ perché sfrutterà caratteristiche importanti grazie all’intelligenza artificiale.Nella divisione mobile di LG la situazione al momento non è ancora del tutto chiara, anche se qualcuno sta cercando di capirci qualcosa.Sappiamo che LG G7 non è stato annunciato al MWC 2018 perché la dirigenza ha deciso di posticiparlo per renderlo più unico rispetto ...

In Corea del Nord c'è una sola persona che non chiama Kim "Comandante supremo" : In Corea del Nord c'è una sola persona che può permettersi di non usare l’espressione Wonsu-nim (Comandante supremo, Maresciallo di Campo), per riferirsi a Kim Jong Un.

Corea del Sud-Usa : si allontana la finalizzazione del nuovo accordo di libero scambio : ... perché rimuove un fattore di insicurezza nel contesto dell'economia globale", ha ribadito Moon ieri, nel corso di una riunione del gabinetto di governo. Nonostante le parole del presidente ...

C’è stato un concerto di artisti pop sudcoreani in Corea del Nord : Non succedeva da più di un decennio: c'era anche Kim Jong-un, che è stato applaudito e si è messo in posa per una foto di gruppo The post C’è stato un concerto di artisti pop sudCoreani in Corea del Nord appeared first on Il Post.

Curling maschile - Mondiali 2018 : Norvegia e Corea del Sud a valanga - Russia e Olanda vincenti : A Las Vegas (USA) si è disputata la terza sessione di partite valide per i Mondiali 2018 di Curling maschile. L’Italia ha osservato un turno di riposo dopo aver perso nella notte contro la Norvegia. Proprio gli scandinavi si confermano al comando (8-2 rifilato alla Germania che si è arresa dopo il settimo end) insieme alla Corea del Sud (micidiale 9-2 sul Giappone dopo sette end, quarta e quinta frazione chiuse per 3-0) e la Svezia (turno ...

PAPA FRANCESCO/ Dalla Siria alla Corea - appello alla pace : “Cristo è la vera speranza del mondo” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Al via esercitazioni militari di USA e Corea del Sud - : Come precedentemente annunciato, alle manovre prenderanno parte 300mila militari di tutte le forze armate della Corea del Sud ed 11.500 soldati americani, compresi i militari di stanza nelle basi all'...

Corea del Nord - l'Onu inserisce 49 nuove entità nella lista nera : L'Onu ha inserito 49 nuove entità e individui della Nord Corea nella lista nera delle sanzioni. Su richiesta degli Stati Uniti, il Consiglio di Sicurezza ha inserito nell'elenco 27 navi, 21 aziende e un uomo d'affari di Pyongyang che avrebbero aiutato il Paese a eludere le sanzioni. Una misura che dimostra la volontà di mantenere la pressione sul regime di Kim Jong Un nonostante la recente apertura di Washington a colloqui diplomatici.