Coppa Italia | curve sold out per la finale

Juventus - Pjanic/ “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo - la Champions prima o poi la vinceremo” : Juventus, parla Pjanic: “Con scudetto e Coppa Italia anno positivo, la Champions prima o poi la vinceremo”. Il centrocampista bianconero intervistato dai microfoni di Sky Sport(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 21:09:00 GMT)

Italia-Francia di Coppa Davis in tv : dove vedere la diretta streaming : streaming possibile sul sito ufficiale www.supertennis.tv e solo per gli abbonati su Skygo . Italia-Francia, tutta la coppa Davis in diretta tv e streaming Questa la programmazione di Supertennis :...

Juventus - Pjanic : 'Con scudetto e Coppa Italia sarebbe una stagione positiva' : Lo ha detto il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic in un'intervista a Sky Sport. 'Vincere le due competizioni in Italia è in linea con le nostre qualità -ha aggiunto il 28enne bosniaco-. Noi ...

Tennis - Coppa Davis. Da domani è Italia-Francia. Si comincia con Seppi-Pouille : Torna la Coppa Davis con la sfida antica Italia-Francia. Da domani fino a domenica sui campi in terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova la squadra azzurra cercherà l'impresa , proibitiva?, di ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : Seppi-Pouille scontro già decisivo - Fognini poi sfida la “sorpresa” Chardy : Se Paolo Barazzutti conferma le aspettative della vigilia, Yannick Noah, invece, sorprende per la scelta del secondo singolarista. Domani nella prima giornata della sfida di Coppa Davis, l’Italia punterà su Fabio Fognini e Andreas Seppi, mentre la Francia ha deciso di schierare Lucas Pouille e Jeremy Chardy. Saranno Seppi e Pouille ad aprire il confronto a Genova e questo diventa subito un singolare decisivo per le sorti finali ...

Coppa Davis - Italia-Francia : si parte con Seppi contro Pouille : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah , il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo Nicola ...

Coppa Davis - Seppi-Pouille apre il confronto tra Italia e Francia : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis Italiano nel mondo Nicola ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : definito il sorteggio. Gli orari e il programma del fine settimana a Genova. Come vedere i match in tv : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. Il sorteggio ha stabilito che saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille ad aprire venerdì alle 11.30 (live su SuperTennis).. A seguire scenderanno in campo Fabio ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : il sorteggio. Si comincia con Andreas Seppi contro Lucas Pouille : Spetterà ad Andreas Seppi aprire la grande sfida dei quarti di finale di Coppa Davis 2018 del World Group, sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova. Questo l’esito del sorteggio ufficiale svoltosi a Palazzo San Giorgio stamane. Domani alle 11.30, il n.2 azzurro se la vedrà contro i n.1 transalpino Lucas Pouille (n.11 ATP). Una sfida che si presenta difficile per l’altoatesino, attualmente n.62 del mondo. Tuttavia, ci si augura ...

Coppa Davis 2018 : Italia - è caccia alla semifinale contro la Francia : Da venerdì a domenica va in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia , valida per i quarti di finale del World Group 2018. Si gioca sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova . Gli ...

Italia-Francia Coppa Davis in tv - su che canale vederla? Il programma e gli orari del fine settimana : Nel fine settimana andranno in scena i quarti di finale di Coppa Davis 2018: a Genova, sulla terra rossa outdoor di Valletta Cambiaso, si sfideranno Italia e Francia. Gli azzurri tentano l’impresa contro una nazionale transalpina che, almeno sulla carta, appare favorita: la spinta del pubblico di casa dovrà dare una mano alla compagine guidata da Barazzutti. Come sempre la diretta tv della Coppa Davis sarà assicurata da Supertennis, ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L'Italia lancia la sfida alla Francia : Il nativo di Arma di Taggia, quando sta bene ed è in forma, è certamente uno dei migliori al mondo sulla terra e diventa un avversario difficilmente battibile. Una rivalità storica quella tra Italia ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L’Italia lancia la sfida alla Francia : Con il sorteggio di oggi (ore 11.30) comincia ufficialmente la sfida tra Italia e Francia valevole per i quarti di finale di Coppa Davis. Si giocherà sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova e dunque gli azzurri avranno il vantaggio di giocare in casa, per provare a staccare il biglietto per una semifinale che manca dal 2014 (sconfitta con la Svizzera). Corrado Barazzutti ha scelto per questa sfida contro la Francia Fabio Fognini, Paolo ...

Coppa Davis - Noah : 'Non solo Fognini - l'Italia è temibile'. Barazzutti : 'E' dura - ma tutto è possibile' : ... , Adrian Mannarino , 22, , Jeremy Chardy , 90, , Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut: questi ultimi due giocheranno sabato il doppio e sono una delle coppie più forti al mondo. Tra i francesi ...