Coppa Davis a Genova | domani parte Seppi contro Pouille A seguire Fognini-Chardy

Coppa Davis - Italia-Francia : si parte con Seppi contro Pouille : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah , il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis italiano nel mondo Nicola ...

Coppa Davis - Seppi-Pouille apre il confronto tra Italia e Francia : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis Italiano nel mondo Nicola ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : definito il sorteggio. Gli orari e il programma del fine settimana a Genova. Come vedere i match in tv : Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia. Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. Il sorteggio ha stabilito che saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille ad aprire venerdì alle 11.30 (live su SuperTennis).. A seguire scenderanno in campo Fabio ...

Italia-Francia - Coppa Davis 2018 : il sorteggio. Si comincia con Andreas Seppi contro Lucas Pouille : Spetterà ad Andreas Seppi aprire la grande sfida dei quarti di finale di Coppa Davis 2018 del World Group, sulla terra rossa di Villetta Cambiaso a Genova. Questo l’esito del sorteggio ufficiale svoltosi a Palazzo San Giorgio stamane. Domani alle 11.30, il n.2 azzurro se la vedrà contro i n.1 transalpino Lucas Pouille (n.11 ATP). Una sfida che si presenta difficile per l’altoatesino, attualmente n.62 del mondo. Tuttavia, ci si augura ...

Coppa Davis 2018 : Italia - è caccia alla semifinale contro la Francia : Da venerdì a domenica va in scena la sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia , valida per i quarti di finale del World Group 2018. Si gioca sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova . Gli ...

Italia-Francia Coppa Davis in tv - su che canale vederla? Il programma e gli orari del fine settimana : Nel fine settimana andranno in scena i quarti di finale di Coppa Davis 2018: a Genova, sulla terra rossa outdoor di Valletta Cambiaso, si sfideranno Italia e Francia. Gli azzurri tentano l’impresa contro una nazionale transalpina che, almeno sulla carta, appare favorita: la spinta del pubblico di casa dovrà dare una mano alla compagine guidata da Barazzutti. Come sempre la diretta tv della Coppa Davis sarà assicurata da Supertennis, ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L'Italia lancia la sfida alla Francia : Il nativo di Arma di Taggia, quando sta bene ed è in forma, è certamente uno dei migliori al mondo sulla terra e diventa un avversario difficilmente battibile. Una rivalità storica quella tra Italia ...

Coppa Davis - alle 11 il sorteggio : Diretta streaming su Primocanale.it : Oggi alle 11 è in programma il sorteggio delle gare a Palazzo San Giorgio con, a seguire, la conferenza stampa delle squadre al completo che sarà trasmessa in Diretta via streaming da Primocanale.it

Tennis - Coppa Davis 2018 : tutto pronto a Genova. L’Italia lancia la sfida alla Francia : Con il sorteggio di oggi (ore 11.30) comincia ufficialmente la sfida tra Italia e Francia valevole per i quarti di finale di Coppa Davis. Si giocherà sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova e dunque gli azzurri avranno il vantaggio di giocare in casa, per provare a staccare il biglietto per una semifinale che manca dal 2014 (sconfitta con la Svizzera). Corrado Barazzutti ha scelto per questa sfida contro la Francia Fabio Fognini, Paolo ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : Mahut-Herbert punto di forza della Francia - ma Fognini-Bolelli sanno come batterli : Il doppio è spesso l’ago della bilancia in una sfida di Coppa Davis e anche in quella tra Italia e Francia di questo fine settimana il copione sembra essere lo stesso. Rispettando i pronostici nella giornata del sabato le due squadre dovrebbero trovarsi in parità e dunque proprio il punto del doppio diventerebbe decisivo per le sorti dell’intero incontro. L’Italia con ogni probabilità punterà su Fabio Fognini e Simone Bolelli, ...

Coppa Davis - Noah : 'Non solo Fognini - l'Italia è temibile'. Barazzutti : 'E' dura - ma tutto è possibile' : ... , Adrian Mannarino , 22, , Jeremy Chardy , 90, , Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut: questi ultimi due giocheranno sabato il doppio e sono una delle coppie più forti al mondo. Tra i francesi ...

Coppa Davis - Noah : 'L'Italia è temibile' : ... , Adrian Mannarino , 22, , Jeremy Chardy , 90, , Pierre-Hugues Herbert , Nicolas Mahut : questi ultimi due giocheranno sabato il doppio e sono una delle coppie più forti al mondo. Tra i francesi ...

Coppa Davis - Barazzutti : 'Con la Francia è dura - ma tutto è possibile' : GENOVA - ' A Genova ci sentiamo un po' a casa. E siamo felici per l'annunciato successo di pubblico, per noi sarà un valore aggiunto '. Così il capitano dell'Italia di Coppa Davis Corrado Barazzutti ...

Coppa Davis - Noah : 'Non solo Fognini - l'Italia è temibile' : ... , Adrian Mannarino , 22, , Jeremy Chardy , 90, , Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut: questi ultimi due giocheranno sabato il doppio e sono una delle coppie più forti al mondo. Tra i francesi ...