Contratto scuola 2018 e pagamento arretrati stipendi | emissione speciale?

Scuola - anche la Corte dei Conti è lapidaria sul rinnovo del Contratto : Il contratto degli Statali sembrerebbe proprio non piacere a nessuno : per la Corte dei Conti è un'occasione sprecata, mentre i sindacati della Scuola parlano di "una sconfitta", in attesa della ...

Ultime Contratto statali 2018 - scuola : novità arretrati e aumenti già in aprile? Video : Quando verranno accreditati gli arretrati ai dipendenti della scuola ed ai lavoratori degli altri comparti della Pubblica amministrazione con il rinnovo dei contratti #statali, nonché gli aumenti degli stipendi stipulati nei mesi scorsi? Il punto della situazione è stato fatto dal quotidiano Il Messaggero che ha descritto, nel dettaglio, i tempi dell'approvazione definitiva dei #contratti statali del ministro Madia e degli accrediti nelle buste ...

SCUOLA/ Così il nuovo Contratto dei docenti le ha fatto il funerale : Organizzazione totalmente inadeguata e gestione del personale docente sono i due grandi nervi scoperti della SCUOLA. Gli stessi che la stanno rottamando. GIUSEPPE SANTOLI

Contratto scuola - aumenti in arrivo ad aprile tre volte inferiori all'inflazione : Il Contratto della scuola diventa esecutivo: la bozza di accordo, sottoscritta all'Aran il 9 febbraio scorso , avrà i suoi effetti in busta paga con ogni probabilità nel mese di aprile . "Il problema ...

Scuola - il nuovo Contratto danneggia giovani e anziani : Nel nuovo contratto dei dipendenti della Scuola vi sono alcune novità che potrebbero suscitare malcontento tra i dipendenti più giovani e i docenti e Ata a fine carriera. L'accordo, per i primi, ...

Contratto scuola ATA 2018 : cosa cambia su permessi - congedi e assenze : I permessi retribuiti per il personale ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono modificati nel titolo IV dell’ipotesi di Contratto sottoscritta il 9 febbraio 2018 agli articoli 31, 32 e 33. In particolare, tali modifiche riguardano la possibilità di fruizione dei permessi con modalità oraria piuttosto che a giornate intere, e ulteriori ore […] L'articolo Contratto scuola ATA 2018: cosa cambia su permessi, congedi e assenze ...

Scuola - la protesta dei diplomati magistrali : “Torniamo precari dopo il Contratto a tempo indeterminato” : La protesta degli insegnanti in corteo a Roma, dal ministero dell’Istruzione fino al Pantheon, per opporsi alla sentenza del Consiglio di Stato che riporta in seconda fascia (con contratto a tempo determinato) chi è entrato in ruolo (a tempo indeterminato) con diploma magistrale conseguito prima del 2001. L'articolo Scuola, la protesta dei diplomati magistrali: “Torniamo precari dopo il contratto a tempo indeterminato” ...

Scuola - Anquap : Contratto personale amministrativo insufficiente : Roma, 22 feb. , askanews, 'Dopo oltre un decennio di dimenticanze, discriminazioni e maltrattamenti subiti dai direttori amministrativi e dal personale delle scuole, abbiamo deciso di reagire alzando ...

SCUOLA/ Gissi (Cisl) : Contratto - chi vuole fare a meno del sindacato difende solo l'esistente : Altro che disintermediazione e ostacolo: il nuovo contratto è il contributo migliore, da parte sindacale, alla governance della SCUOLA. MADDALENA Gissi (Cisl) risponde alle critiche

Scuola e precari - con nuovo Contratto nulla è cambiato a dispetto della Corte suprema : La pre-intesa sul nuovo contratto collettivo nazionale della Scuola, sottoscritta qualche giorno fa all'Aran , non contiene alcun miglioramento sulla condizione vessatoria cui sono sottoposti i ...

Scuola - con il nuovo Contratto le regole per la mobilità cambiano ogni tre anni : Le sentenze dei tribunali servono anche a dare delle indicazioni al legislatore e all'amministrazione su come sviluppare le nuove regole. Non la pensano così, evidentemente, l'Aran e i sindacati ...

Scuola : il parere della Cisl sul nuovo Contratto - un buon inizio? : Sul sito web Orizzonte Scuola è stato pubblicato un comunicato da parte della Cisl Scuola Catanzaro. Esso parte con uno dei più famosi articoli della nostra Costituzione: ‘L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro’. Il lavoro è fondamentale per la nostra società, in quanto valorizza l’individuo e promuove la partecipazione, accrescendo la consapevolezza nel cuore […] L'articolo Scuola: il parere della Cisl sul ...

SCUOLA/ Nuovo Contratto - i sindacati al potere (di nuovo e peggio di prima) : Nulla di inatteso nell'accordo sul nuovo contratto SCUOLA, sotto il profilo economico. Il vero nodo di questo contratto è la riscrittura delle relazioni sindacali. PAOLO FERRATINI