Conti | intervento ok

Milan - Conti operato/ "Sono carico - a settembre in campo" - nuovo intervento al ginocchio per l'ex Atalanta : Milan, Conti operato: il terzino ex Atalanta tornerà in campo nella prossima stagione dopo il nuovo intervento al ginocchio, ma non si perde d'animo e Continua a lottare.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:41:00 GMT)