Consultazioni | s’inizia con il Pd da Mattarella Salvini | “Inutile un incarico a me” 

lastampa

: #consultazioni s'inizia con #Casellati da #Mattarella. - carlodaverona : #consultazioni s'inizia con #Casellati da #Mattarella. - ilfoglio_it : Il gran ballo delle #consultazioni nell'Andrea's version - 19484893 : Consultazioni dal 4/4, inizia Casellati -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergioe valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...