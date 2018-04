Consultazioni | Salvini | governo che duri 5 anni | coinvolgendo il M5S

Consultazioni - Salvini : “Lavoriamo per un governo. Ritorno al voto? Non è obiettivo - ma non ci spaventa” : “Stiamo lavorando per un governo. Se ho parlato con Mattarella di un Ritorno al voto? Noi lavoriamo per costruire. Le urne bis non sono il nostro obiettivo, ma non ci spaventano“. Così ha tagliato corto Matteo Salvini, segretario della Lega, al termine delle Consultazioni al Colle dal capo dello Stato Sergio Mattarella, senza però replicare sulla possibilità che il presidente della Repubblica si sia espresso in merito. “Se un ...

Consultazioni : Zaia - grazie a Salvini per aver posto il tema dell'autonomia : Venezia, 5 apr. (AdnKronos) - “Il leader del centrodestra ha portato al Quirinale istanze forti, come l’autonomia delle Regioni che la chiedono. Lo ringrazio. E’ musica per le orecchie dei veneti, che hanno sposato questa sfida andando a votare sì all’autonomia in 2 milioni e mezzo”. Così il Preside

Consultazioni - Salvini al Colle "Sì a M5s - no governi a tempo" : Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso delle Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Il leader della Lega ha le idee chiare e di fatto ha spiegato la sua posizione per il nuovo esecutivo: "Si parte dall'alleanza di centrodestra ma coinvolgendo i cinquestelle. Ci piacerebbe che questo Paese venga governato per cinque anni. Bisogna smussare degli angoli, facendo dei passi a lato".Poi il ...

Consultazioni - Salvini : 'Governo di centrodestra coinvolgendo M5s' : "Faremo di tutto per dare un governo che duri cinque anni, ovviamente partendo dal centrodestra e coinvolgendo il M5s, senza altre soluzioni temporanee e improvvisate". Lo ha detto il leader della ...

Consultazioni - Salvini : “Punto a un governo stabile per 5 anni. Si parte dal centrodestra coinvolgendo il M5s” : “Abbiamo ricordato a Mattarella che più che posti e ruoli ci interessano i programmi su temi come la riforma delle pensioni, il lavoro e la riforma fiscale”. Lo afferma Matteo Salvini, leader della Lega al termine delle Consultazioni al Colle. “Continuerò a incontrare tutti a partire da centrodestra, prima forza in parlamento ma andiamo in Parlamento se abbiamo numeri certi”. In uno dei passaggi fondamentali del breve ...

Consultazioni - Salvini : “Abbiamo già in testa la squadra. Ma non siamo disponibili ad un governo a tempo”. : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Consultazioni - Berlusconi : “Il governo dovrà partire da chi ha vinto e da Salvini” : “Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E continua: “Siamo ...

