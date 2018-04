Consultazioni | Salvini al Colle «Lavoriamo a governi politici» Berlusconi chiude ai

Consultazioni - Salvini : “Abbiamo già in testa la squadra. Ma non siamo disponibili ad un governo a tempo”. : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Consultazioni - Berlusconi : “Il governo dovrà partire da chi ha vinto e da Salvini” : “Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E continua: “Siamo ...

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini non strappera` - ma noi non abbiamo paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

Consultazioni - Meloni : “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini a patto che il centrodestra resti compatto” : “Abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini, crediamo che sia giusto che sia lui a tentare di trovare una maggioranza. Se non ci riuscisse spetterebbe a Salvini trovare una personalità diversa. Ma ora noi siamo leali a quanto abbiamo detto agli Italiani”. Lo ha detto al termine delle Consultazioni al Quirinale la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo Consultazioni, Meloni: “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini ...

Consultazioni - Meloni : Fdi indica Salvini premier - governicchi no : Roma, 4 apr. , askanews, Fratelli d'Italia ha indicato al capo dello Stato la formazione di un governo di centrodestra 'gidato da Matteo Salvini nel rispetto del patto elettorale con chi ci ha votato ...

