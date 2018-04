Consultazioni Quirinale | Berlusconi | Governo parta dal centrodestra

Consultazioni - Lega al Quirinale. Berlusconi : "Partire dal centrodestra". La diretta : Martina: "Per noi non ci sono ipotesi di governo". Arrivato Salvini, nel pomeriggio Di Maio Consultazioni, Salvini: "Incarico esplorativo a me? Non ci sono i numeri" Consultazioni al Quirinale, tutti ...