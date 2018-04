Consultazioni | perché il veto di Di Maio su Berlusconi è giusto e c’entra la Coca-cola

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 aprile 2018) di Fabio Grasso Come al solito c’è un dibattito fiume, sui media, riguardante ilimposto da Luigi Disu Silvio, come condizione irrinunciabile per la formazione del governo. Come al solito, esperti, giornalisti, politici, opinionisti, annegano in un fiume di parole, tendenzioso e di comodo. Nessuno è riuscito a spiegareilin questione possa essere consideratoo sbagliato. Questi sono i motivi per cui, a mio parere, Diha ragione. Da più parti si afferma chesia legittimato da circa cinque milioni di voti, espressi su schede che riportavano, chiaramente, il suo cognome. E’ vero, come al solito, c’è uno zoccolo duro che continua a votare Silvio e che, probabilmente, continuerà a votarlo a prescindere da tutto e tutti, fino alla sua scomparsa. Ecco, questo è il punto, che tutti coloro che discutono sul fatto non ...