Consultazioni nel vivo | il Pd al Quirinale

Consultazioni - si entra nel vivo : alle 10 il Pd da Mattarella. Salvini : “Inutile un incarico a me” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Quirinale - al via le Consultazioni di Mattarella : il rebus del governo nelle mani del Presidente : A un mese esatto dalle elezioni inizia oggi il giro di colloqui tra il Capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici. Salvini: no a veti e imposizioni e no a un governo con il Pd. I dem: la proposta di Di Maio è irricevibile, non siamo disponibili a un governo con lui o Salvini premier

La Francia sconfina nelle Consultazioni : Il caso Bardonecchia piomba sulla politica italiana a pochi giorni dal primo giro di consultazioni, chiamando i leader a un inaspettato test di politica estera proprio durante il mini break pasquale. Agenti doganali francesi, in spregio a ogni intesa doganale, entrano armati in una sala della stazione dove operano volontari che assistono i migranti della rotta delle Alpi. Senza avvertire le autorità italiane né la polizia locale. ...

I due galli nel pollaio del centrodestra impallano le pre-Consultazioni : È tutto "in chiaro", limpido: la luce del sole squarcia l'ipocrisia degli spifferi notturni artati sul centrodestra compatto alle consultazioni. La divisione dei "separati in casa" manda in scena un pollaio che, detta in gergo, impalla queste "pre-consultazioni". Sentite Salvini, nella sua conferenza stampa alla stampa estera, dove annuncia la sua ripresa del tour, come se la campagna elettorale non fosse finita: "Esclusa una ...