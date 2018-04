Consultazioni | Meloni | ' Proporremo riforma voto con premio maggioranza' | LaPresse

Colle - primo giro di Consultazioni. Meloni 'Meglio le urne di un governicchio'. Grasso 'Dialogo con M5s su nostri temi' : 'L'incarico per formare il governo va dato al centrodestra, che è la prima forza politica - è stata la risposta - e come premier noi indichiamo Salvini'. Insomma, no ad un alleanza con grillini se le ...

Governo - Mattarella chiude il primo giorno di Consultazioni | Meloni : tocca al centrodestra : La leader di Fratelli d'Italia, ultima a salire al Colle dopo Casellati, Fico, gli autonomisti e il Misto: "Confido che Salvini non cada nella trappola del M5s". Grasso invece apre ai pentastellati: "Sostegno se affronta i nostri temi"

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini non strappera` - ma noi non abbiamo paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

Consultazioni - Meloni : “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini a patto che il centrodestra resti compatto” : “Abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini, crediamo che sia giusto che sia lui a tentare di trovare una maggioranza. Se non ci riuscisse spetterebbe a Salvini trovare una personalità diversa. Ma ora noi siamo leali a quanto abbiamo detto agli Italiani”. Lo ha detto al termine delle Consultazioni al Quirinale la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo Consultazioni, Meloni: “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini ...

Consultazioni - il primo giorno – Meloni : “Sì a un governo di minoranza”. Grasso : “Sostegno a M5s se affronta nostri temi” : Col ritmo lentissimo dei protocolli del Quirinale il primo giorno di Consultazioni passa e cristallizza la situazione, in attesa che il quadro diventi quadro anche a livello ufficiale con la seconda giornata quando – tra le 10 e le 16,30 – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il Pd, Forza Italia, la Lega e il M5s. Nel frattempo gli unici puntelli di un certo peso sono quelli della presidente di ...

Consultazioni - Meloni : Fdi indica Salvini premier - governicchi no : Roma, 4 apr. , askanews, Fratelli d'Italia ha indicato al capo dello Stato la formazione di un governo di centrodestra 'gidato da Matteo Salvini nel rispetto del patto elettorale con chi ci ha votato ...

Consultazioni - Meloni : volevo salire in bus ma Raggi li ha tagliati : Roma, 4 apr. , askanews, Arrivando al Quirinale per le Consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, insieme ai capigruppo di ...

