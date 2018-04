Consultazioni Mattarella | grandi partiti al Quirinale Diretta streaming video | Pd | FI

Consultazioni - s’inizia con il Pd da Mattarella. Salvini : “Inutile un incarico a me” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e M5s. Salvini : “Se nessuno si muove - si va al voto” : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Consultazioni governo - diretta – Da Mattarella Pd - Forza Italia - Lega e Cinquestelle. Con lo spettro del voto anticipato : E’ il secondo giorno di Consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà le deLegazioni dei gruppi parlamentari più numerosi: alle 10 il Pd, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16,30 il M5s. La situazione è ancora di totale stallo. Il nuovo tentativo del capo politico dei Cinquestelle Luigi Di Maio di lanciare un “contratto alla tedesca”, sui temi, per un’alleanza di governo ...

Consultazioni - si entra nel vivo : alle 10 il Pd da Mattarella. Salvini : “Inutile un incarico a me” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Governo - Mattarella prevede già un secondo giro di Consultazioni : ROMA Con tutte le delegazioni, Sergio Mattarella - descritto 'determinato', 'in forma', 'in palla', - si è accomiatato con un arrivederci: 'Ci rivedremo di sicuro'. Il segno che il capo dello Stato ...

LIVE / Consultazioni elettorali Mattarella : segui la seconda giornata in diretta Video : LIVE Consultazioni IN diretta: Mattarella RICEVE I PARTITI Nell giornata di oggi #Consultazioni del Presidente Sergio #Mattarella si apriranno con il PD alle 10:00, to da Forza Italia 11:00 e Lega 12:00. Il Movimento 5 Stelle [Video]invece, concludera' gli incontri con il Capo dello Stato alle 16:30. Al momento è complicato ipotizzare che il primo giro di Consultazioni realizzato dal Presidente Mattarella possa portare alla formazione di un ...

LIVE / Consultazioni elettorali Mattarella : segui la seconda giornata in diretta : Nell giornata di oggi Consultazioni del Presidente Sergio Mattarella si apriranno con il PD alle 10:00, seguito da Forza Italia (11:00) e Lega (12:00). Il Movimento 5 Stelle invece, concluderà gli incontri con il Capo dello Stato alle 16:30. Al momento è complicato ipotizzare che il primo giro di Consultazioni realizzato dal Presidente Mattarella possa portare alla formazione di un governo e, allo stato attuale, la possibilità di dover ricorrere ...

Mattarella apre Consultazioni - primo verdetto dopo incontro con big : Roma, 4 apr. , askanews, Con la fine dell'incontro con Giorgia Meloni alla testa della delegazione Fdi, si è conclusa la prima giornata di conclusioni. Prima di Fdi sono saliti al Colle stamani i ...

Governo - Mattarella chiude il primo giorno di Consultazioni | Meloni : tocca al centrodestra : Governo, Mattarella chiude il primo giorno di consultazioni | Meloni: tocca al centrodestra La leader di Fratelli d’Italia, ultima a salire al Colle dopo Casellati, Fico, gli autonomisti e il Misto: “Confido che Salvini non cada nella trappola del M5s”. Grasso invece apre ai pentastellati: “Sostegno se affronta i nostri temi” Continua a leggere

Governo - Mattarella chiude il primo giorno di Consultazioni | Meloni : tocca al centrodestra : La leader di Fratelli d'Italia, ultima a salire al Colle dopo Casellati, Fico, gli autonomisti e il Misto: "Confido che Salvini non cada nella trappola del M5s". Grasso invece apre ai pentastellati: "Sostegno se affronta i nostri temi"

Consultazioni Mattarella - Grasso "sì M5s - no Lega"/ Meloni - "Governo Centrodestra - nuova Legge elettorale" : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Grasso 'sì a M5s, no alla Lega'. Meloni, 'Centrodestra compatto con Salvini, no veti Di Maio'. Streaming video.

Mattarella apre Consultazioni - primo verdetto dopo incontro con big : Roma, 4 apr. , askanews, - Con la fine dell'incontro con Giorgia Meloni alla testa della delegazione Fdi, si è conclusa la prima giornata di conclusioni. Prima di Fdi sono saliti al Colle stamani i ...

Primo giorno di Consultazioni - bloccata la situazione. Domani i big da Mattarella : Il capo dello Stato ha incontrato le alte cariche e i partiti minori. Leu disponibile ad appoggiare i Cinquestelle su temi comuni, Meloni rivendica la premiership di Salvini convinta si possano ...

A un mese dalle elezioni - il primo giorno di Consultazioni da Mattarella : il presidente ascolta e prepara un secondo giro : Aspettative basse o nulle. A un mese esatto dal voto delle politiche, Sergio Mattarella comincia il suo giro di consultazioni per tentare di sciogliere la matassa che blocca la formazione di un governo. Ascolto, è la parola d'ordine del presidente della Repubblica che oggi ha cominciato la sua perlustrazione dai presidenti di Senato e Camera, Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, il presidente emerito della Repubblica, Giorgio ...