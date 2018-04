Consultazioni - Mattarella : “Ora qualche giorno di pausa - settimana prossima un nuovo giro” : “Nessun partito e nessuno schieramento dispone da solo dei voti necessari per formare un governo e sostenerlo ed è indispensabile quindi, secondo le regole della nostra democrazia che vi siano intese tra più parti per formare una coalizione che possa avere una maggioranza in Parlamento. Nelle Consultazioni in questi due giorni questa condizione non è emersa”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine ...

Mattarella : la prossima settimana nuove Consultazioni per governo : Roma, 5 apr. , askanews, 'Molte forze politiche mi hanno chiesto più tempo'. E quindi 'ci sarà la prossima settimana un nuovo giro di consultazioni'. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio ...

Sergio Mattarella : "Serve tempo - nuovo giro di Consultazioni" : Il Capo dello Stato ha auspicato un accordo tra le varie forze politiche per la formazione del nuovo governo: 'Il risultato delle urne non ha dato ad una forza politica la maggioranza dei seggi in ...

Mattarella annuncia : “nuove Consultazioni la prossima settimana” : Il primo giro di consultazioni si conclude senza incarico. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato tutte le delegazioni

Consultazioni - DI MAIO “GOVERNO CON LEGA O PD”/ Decisivi Salvini e Martina - Mattarella “non c’è maggioranza” : CONSULTAZIONI Quirinale da Mattarella: Governo, "non c'è maggioranza", diretta streaming video. Di MAIO, "contratto con LEGA o Pd", Salvini "Centrodestra unito", Berlusconi "niente M5s"(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:57:00 GMT)

Consultazioni - Mattarella 'Finora nessuna intesa per formare il nuovo governo. Serve tempo'. Di Maio 'Lega e Pd nostri interlocutori' : Il segretario del Carroccio ha twittato la diretta streaming del Colle: 'Rimanete sintonizzati' Qui #Quirinale , rimanete sintonizzati per ascoltare in diretta le nostre dichiarazioni dopo l'incontro ...

Consultazioni - Mattarella : 'Non c'è maggioranza serve tempo per un governo' : Nessuno dispone da solo della maggioranza necessaria a far nascere e sostenere un governo. Questo è il risultato delle urne e questo è il quadro certificato dalle Consultazioni, dopo settimane di ...

Mattarella : “Finora nessuna intesa - nuovo giro di Consultazioni la prossima settimana” : Ad oggi l’intesa non c’è. Nessuno dispone da solo della maggioranza necessaria a far nascere e sostenere un governo. Questo è il risultato delle urne e questo è il quadro certificato dalle consultazioni, dopo settimane di interviste e dichiarazioni. Sergio Mattarella certifica lo stallo e chiude il primo giro di consultazioni al Quirinale ufficiali...

Consultazioni - Salvini “Governo con M5s”/ Diretta Mattarella attende Di Maio : Berlusconi “sì Lega no grillini” : Consultazioni Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso Governo, Diretta streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi, "no con populisti". Salvini, Lega apre a M5s(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Consultazioni - DIRETTA QUIRINALE/ Governo - Salvini da Mattarella : “coinvolgere M5s”. Martina - “Pd opposizione” : CONSULTAZIONI QUIRINALE da Mattarella: i grandi partiti verso Governo, DIRETTA streaming video. Martina, "Pd all'opposizione". Berlusconi, "no con populisti". Salvini, Lega apre a M5s(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:55:00 GMT)

Consultazioni Quirinale/ Salvini da Mattarella - diretta streaming video : Berlusconi “Governo - no populismi” : Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:45:00 GMT)

Consultazioni - Pd da Mattarella. Martina : «No ipotesi di governo». Ora l'incontro con Berlusconi : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - Maurizio Martina e Pd da Mattarella : 'Noi mai al governo - occhio su conti e Unione europea' : 'Dal Pd un no a ogni ipotesi di governo'. La consultazione della delegazione dem al Quirinale finisce molto in fretta e dà l'esito scontato: chiusura totale a Luigi Di Maio e Movimento 5 Stelle . Il ...

Consultazioni - Pd da Mattarella. Martina : «No ipotesi di governo». Ora l'incontro con Berlusconi : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...