Consultazioni | il giorno dei grandi partiti Di Maio | al governo vada chi è legittimato

Consultazioni : capire le logiche dopo il primo giorno : primo giorno di Consultazioni al Quirinale. Salvini e Di Maio sono al momento due leader claudicanti. Il primo , è il leader della Lega e non della coalizione, come egli stesso in malafede professa. Il secondo, ha già dovuto cedere la Presidenza della terza carica dello stato, al suo più pervicace nemico interno. Entrambi, sanno che non potranno mai ambire alla Presidenza del consiglio. Nessuno dei due, dall'alto del proprio ...

Consultazioni - il giorno dei grandi partiti. Al Quirinale entra nel vivo la partita del governo : Al via la seconda giornata di incontri al Quirinale per la formazione del nuovo esecutivo. Il Capo dello Stato ha visto la delegazione del Pd, guidata da Maurizio Martina e quella di Forza Italia, guidata da Silvio Berlusconi. Chiude la mattinata, la Lega. Si riprende poi nel pomeriggio, alle 16,30 con il M5s

Consultazioni - oggi il giorno decisivo : il Partito Democratico da Mattarella : Consultazioni , oggi il giorno decisivo : il Partito Democratico da Mattarella Il primo giorno di Consultazioni per formare il nuovo governo non porta al momento i risultati sperati: lontane le posizioni di M5s e del centrodestra. oggi la “sfilata” dei partiti davanti a Mattarella . Continua a leggere

Consultazioni - oggi il giorno decisivo : si parte alle 10 con il Partito Democratico - poi gli altri : Il primo giorno di Consultazioni per formare il nuovo governo non porta al momento i risultati sperati: lontane le posizioni di M5s e del centrodestra. oggi la "sfilata" dei partiti davanti a Mattarella.

Il secondo giorno di Consultazioni - in diretta : Oggi il presidente della Repubblica incontrerà le delegazioni di PD, Forza Italia, Lega e M5S per cercare di formare un governo: tutte le notizie mano mano che arrivano The post Il secondo giorno di consultazioni, in diretta appeared first on Il Post.