Consultazioni | Grasso | ' Sostegno a M5s se affronta nostri temi' | LaPresse

Consultazioni - il primo giorno – Meloni : “Sì a un governo di minoranza”. Grasso : “Sostegno a M5s se affronta nostri temi” : Col ritmo lentissimo dei protocolli del Quirinale il primo giorno di Consultazioni passa e cristallizza la situazione, in attesa che il quadro diventi quadro anche a livello ufficiale con la seconda giornata quando – tra le 10 e le 16,30 – il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà il Pd, Forza Italia, la Lega e il M5s. Nel frattempo gli unici puntelli di un certo peso sono quelli della presidente di ...

Consultazioni governo - la diretta – Grasso : “Sostegno al M5s se affronta nostri temi”. Bonino : “Chi ha vinto - governi” : E’ iniziato il primo giro di Consultazioni al Colle in vista della formazione del governo. I primi ad essere ricevuti in mattinata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono stati la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e il collega della Camera Roberto Fico. Quindi è stato il turno di Giorgio Napolitano. Nessuno ha rilasciato dichiarazioni. A seguire, a partire dalle 16, arriveranno le ...

