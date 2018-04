Consultazioni governo | diretta – Da Mattarella Pd | Forza Italia | Lega e M5s Salvini | “Se

Governo - Mattarella prevede già un secondo giro di Consultazioni : ROMA Con tutte le delegazioni, Sergio Mattarella - descritto 'determinato', 'in forma', 'in palla', - si è accomiatato con un arrivederci: 'Ci rivedremo di sicuro'. Il segno che il capo dello Stato ...

Verso il Governo - una lunga diretta no stop su Sky TG24 per le Consultazioni : Il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella concluderà la prima serie di consultazioni dopo il voto e incontrerà i rappresentanti dei principali partiti, per conoscere le loro posizioni e immaginare gli scenari possibili per la formazione di un nuovo Governo. Sky TG24 HD lo racconta con “Verso il Governo”, una lungo speciale dedicato alle consultazioni al Quirinale, in onda dalle 10 alle 19 di...