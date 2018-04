Consultazioni | Di Maio al Colle con il chiodo fisso del contratto alla tedesca

Consultazioni/ Salvini ha un piano B - Di Maio no : Archiviato il primo giorno di CONSULTAZIONI. Il punto critico è l'unità del centrodestra. Ma Salvini ha un piano B, Di Maio no. Oggi tocca a M5s e FI.

Consultazioni - Meloni : “Veto Di Maio? Solo tattica. Salvini non strappera` - ma noi non abbiamo paura di stare all’opposizione” : “Il veto di Di Maio? Soltanto tattica. Noi abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini per il centrodestra. A noi spetta la responsabilità di fare il governo, a patto che restiamo uniti”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo le Consultazioni al Quirinale. Sul rischio che Matteo Salvini strappi per realizzare il governo con il M5s, dopo il veto pentastellato a Berlusconi, Meloni ha aggiunto: ...

Governo : al via le Consultazioni - Casellati e Fico al Colle. Di Maio : 'Spero presto incontri con Lega e Pd' - DIRETTA : consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo . Il capo dello Stato ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , quello della Camera Roberto Fico e il ...

MATTARELLA - Consultazioni AL QUIRINALE/ Governo diretta streaming video : Grasso - "dialogo con Di Maio e M5s" : QUIRINALE, CONSULTAZIONI MATTARELLA: Governo diretta streaming video. Al Colle dopo Fico e Casellati ecco Grasso: 'Dialogo con Di Maio e M5S'.

Luigi Di Maio - la profezia di Feltri sulle Consultazioni : 'Pendiamo dalle labbra di un ragazzino - non ne usciremo vivi' : Dopo i primi colloqui con Sergio Mattarella per le consultazioni al Quirinale, quel che accadrà in vista della formazione del governo resta ancora una grande incognita. Nulla si smuove ancora dalla ...

Partono le Consultazioni rebus - la lunga corsa del maratoneta Di Maio : (Foto: Getty) Parte oggi un ciclo di consultazioni fra le più intricate della turbolenta storia repubblicana. C’è un favorito alla carica di presidente del Consiglio (la smettiamo di chiamarla “premiership”? grazie). Si chiama Luigi Di Maio e ha fatto una scommessa di logoramento. Forte del 32,2% del Movimento 5 Stelle ha prima consumato un ghiotto antipasto con la Lega di Matteo Salvini in occasione delle cariche di (presunta) garanzia ...

Consultazioni - la bussola di Di Maio : Alla vigilia delle Consultazioni con il presidente della Repubblica e ad un mese dal voto che ha ridisegnato la fisionomia politica del paese Luigi Di Maio “candidato premier” nonché capo politico del partito-movimento che ha quasi doppiato nelle urne il Pd di Matteo Renzi, arrivato secondo, sembra aver definito finalmente le condizioni imprescindibili perché possa formarsi un governo, in mancanza delle quali, l’alternativa è ...

Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: Diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Salvini e Di Maio tra veti e intese

Di Maio : sì alla Lega - mai con Berlusconi<br>Oggi il via alle Consultazioni : Aggiornamento ore 22:50 - Continua il botta e risposta a distanza tra i due aspiranti premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il leader della Lega spiega che: “A differenza dei 5Stelle, la Lega esclude qualsiasi alleanza di governo col Pd bocciato dagli italiani. La coalizione che ha preso più voti è quella di centrodestra e da questa si riparte, dialogando anche con i 5Stelle ma senza subire veti o imposizioni”. Cosa dira Salvini al Capo ...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : I giovani leoni e un leader da pensionare Qualcuno dalle parti del Pd è convinto del contrario, e cioè che i due giovani leoni della politica italiana siano già d'accordo da settimane, e che al ...

Governo : al via le Consultazioni - Di Maio guarda a Lega o Pd - DIRETTA : Un contratto di Governo, alla tedesca: è la proposta che Luigi Di Maio ha lanciato ieri, alla vigilia del primo giorno di consultazioni al Quirinale. Destinatari dell'invito al dialogo sono come "...

Consultazioni avanti piano - in attesa che di Di Maio e Salvini svelino i loro piani : La politica del muso duro scelta dai grillini alla vigilia del gran consulto al Quirinale aumenta le tensioni nel centrodestra, e la Lega si trova davanti al dilemma di scegliere l’antica amicizia con Berlusconi oppure la nuova avventura con Di Maio. Ma c’è un ma: dal Colle si lascia intendere che i tempi potrebbero essere lunghi, e quando i tempi si allungano aumentano le possibilità di colpi di scena. Anche ...

Al via le Consultazioni. Di Maio apre a Lega e Pd per un 'contratto di governo' senza Berlusconi e Renzi : Ma è un coro di no. Il Carroccio non accetta veti e non vuole scendere ad accordi con i Dem. Il reggente Martina: 'No a giochetti, non riuscirete a dividerci'. E la strada per la creazione di un ...

Via alle Consultazioni - Di Maio : «Sì a Lega e Pd - no a Forza Italia». Salvini : «Nessun veto» : Si alzano i toni alla vigilia dell'avvio delle consultazioni di governo mercoledì al Quirinale. Di Maio apre a Lega e Pd, ma chiude decisamente a Forza Italia provocando l'ira di...