Consultazioni - Berlusconi al Colle : «Premier leghista - no a populismi». Martina : «Il Pd è all'opposizione» : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - Berlusconi : “Disponibili solo ad un governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l’Italia dalla crisi” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Consultazioni - Berlusconi : “Il governo dovrà partire da chi ha vinto e da Salvini” : “Abbiamo rappresentato al Capo dello Stato l’urgenza di affrontare i problemi che riguardano gli italiani”. Lo afferma Silvio Berlusconi, leader di Fi al termine delle Consultazioni al Quirinale. “Non siamo disponibili a un governo fatto di pauperismi e giustizialismi e populismi e odio che innescherebbe una spirale recessiva e di tasse elevate con fallimenti a catena anche nel settore bancario”. E continua: “Siamo ...

Consultazioni, secondo giorno al Quirinale da Mattarella: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio

Consultazioni - Pd da Mattarella. Martina : «No ipotesi di governo». Ora l'incontro con Berlusconi : Secondo giorno chiave di Consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimeranno le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Consultazioni - Berlusconi : 'Il governo parta dalla coalizione di centrodestra' : "Il nuovo governo dovrà partire dalla coalizione di centrodestra". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine delle Consultazioni al Quirinale. "Abbiamo rappresentato al Capo ...

CONSULTAZIONI, secondo giorno al QUIRINALE da MATTARELLA: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio

Consultazioni al Quirinale - oggi Berlusconi - Salvini e Di Maio. La diretta : Giorno clou con i big. Il leader della Lega a M5s e alleati: cedete o si rivota Consultazioni, Salvini: "Incarico esplorativo a me? Non ci sono i numeri" Consultazioni al Quirinale, tutti sul Colle. ...

Consultazioni : le delegazioni di domani - per Fi c’è Berlusconi : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “L’Ufficio Stampa del Quirinale comunica la composizione delle delegazioni che domani incontreranno il Presidente della Repubblica in occasione delle Consultazioni per la formazione del nuovo Governo”. Si legge in una nota del Quirinale. Si partirà alle 10 con il Pd: la delegazione sarà composta dai capigruppo di Camera e Senato, Graziano Delrio e Andrea Marcucci accompagnati da Maurizio ...

Governo - Berlusconi riunisce lo stato maggiore a palazzo Grazioli in vista delle Consultazioni : È iniziato nella residenza romana di Silvio Berlusconi a palazzo Grazioli il vertice con lo stato maggiore di Forza Italia in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del Governo. Silvio ...