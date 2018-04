Consultazioni | al via la seconda giornata

Governo : al via le Consultazioni - Casellati e Fico al Colle. Di Maio : 'Spero presto incontri con Lega e Pd' - DIRETTA : consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo . Il capo dello Stato ha ricevuto la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati , quello della Camera Roberto Fico e il ...

Quirinale - al via le Consultazioni di Mattarella. Il rebus del governo nelle mani del presidente : A un mese esatto dalle elezioni è cominciato il giro di colloqui tra il capo dello Stato e i vertici istituzionali e politici

Consultazioni in Quirinale - oggi il via : La giornata clou è domani, quando saliranno al Colle gli esponenti dei principali gruppi politici Governo italiano, le Consultazioni: calendario e scenari. La guida completa - di E.M.COLOMBO L'...

Governo - via alle Consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

Governo - via alle Consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera e poi Napolitano : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

Governo - Consultazioni al via : segui il live : Si parte con i presidenti di Senato e Camera, Alberti Casellati e Fico, seguiti dall'unico presidente emerito ancora in vita, Giorgio Napolitano. Oggi pomeriggio Fratelli d'Italia, gli altri partiti domani. Da M5s una apertura a Lega e Pd per il Governo ma un no a qualunque alleanza con Forza Italia.

Governo - via alle Consultazioni. Mattarella riceve Casellati e Fico. Gli incontri in diretta : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati ...

Governo - via alle Consultazioni - Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera : Sono iniziate ufficialmente le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Al Quirinale, a bordo della macchina istituzionale con bandiera Italiana e bandiera con stemma del Senato ai due lati...

Consultazioni al via - Casellati da Mattarella : 'impossibile strappo Lega-FI' : In corso il colloquio del capo dello Stato con il neo presidente della Camera Roberto Fico. Il terzo appuntamento è con il presidente emerito Napolitano - Con l'arrivo della presidente del Senato ...

Al via le Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. La presidente del Senato in auto blu - il grillino a piedi : Roberto Fico è arrivato al Quirinale per le Consultazioni con il presidente della Repubblica in vista della formazione del governo. Il presidente della Camera ha raggiunto il Colle a piedi insieme al Segretario generale, Lucia Pagano, e al capo del cerimoniale di Montecitorio. Prima la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati è arrivata in auto. L'articolo Al via le Consultazioni, Casellati e Fico al Quirinale. La ...

Consultazioni - al via la prima giornata Casellati e Fico al Colle | : - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i vertici istituzionali e le forze politico-parlamentari

Consultazioni per il nuovo Governo al via oggi al Quirinale : Per tutta la durata delle Consultazioni, il Quirinale trasmetterà la diretta streaming delle dichiarazioni dei gruppi parlamentari al termine dei colloqui con Mattarella. ' La diretta , si legge in ...

Al via le Consultazioni al Colle : Mattarella riceve i presidenti di Senato e Camera Le foto : A seguire il presidente della Camera Fico e Napolitano. Nel pomeriggio il Gruppo per le autonomie, gruppi misti di Camera e Senato e Fratelli d’Italia

Consultazioni - al via la prima giornata Roberto Fico al Quirinale| : - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceve i vertici istituzionali e le forze politico-parlamentari