Condanna per le parcelle pazze | Scopelliti si costituisce in carcere

Parentopoli Ama - la Cassazione conferma la Condanna a due anni per l’ex ad Panzironi : Le sentenze per la “Parentopoli Ama” diventano definitive. La corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna a due anni di carcere per Franco Panzironi, l’ex amministratore delegatato della municipalizzata dei rifiuti del comune di Roma. La vicenda è quella delle assunzioni clientelari ordinate all’interno della società tra il 2008 e il 2010. La Suprema Corte ha confermato anche la condanna a nove mesi per Luciano ...

Palestinesi Condannano l'apertura del principe ereditario saudita ad Israele - : Secondo lo storico, le dichiarazioni di bin Salman sono una conseguenza logica della politica estera di Riyadh. L'esperto palestinese Abdel Qader Yasin ritiene che "l'Arabia saudita non può assumere ...

L’attore indiano Salman Khan è stato Condannato a 5 anni di carcere per aver ucciso due antilopi cervicapra : Il 52enne attore indiano Salman Khan – uno dei più famosi del cinema di Bollywood – è stato condannato a 5 anni di carcere per aver ucciso due antilopi cervicapra nel 1998. La sentenza è arrivata al termine dell quarto The post L’attore indiano Salman Khan è stato condannato a 5 anni di carcere per aver ucciso due antilopi cervicapra appeared first on Il Post.

Scrive l'avvocato Di Benedetto - sull'uomo Condannato per stalking sull'ex moglie a Marsala : ... epiteto che cozza fortemente con i provvedimenti emessi dai vari Tribunali che hanno affrontato la vicenda nonché dalla delicatezza del tema della violenza di genere tristemente noto alla cronaca ...

Condanna definitiva per l'ex governatore Scopelliti - 4 anni e sette mesi : REGGIO CALABRIA - La Cassazione ha ridotto di 5 mesi, per la prescrizione dell'abuso d'ufficio, la Condanna a 5 anni di reclusione inflitta all'ex governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, che ...

Rosario Crocetta - l’Espresso Condannato a pagare 57mila euro per l’intercettazione su Lucia Borsellino : Cinquantasettemila euro di risarcimento da pagare all’ex governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. È la condanna emessa dal giudice civile del Tribunale di Palermo, Cinzia Ferreri, nei confronti dell’ex direttore dell’Espresso, Luigi Vicinanza, e i giornalisti Piero Messina e Maurizio Zoppi per sei articoli pubblicati tra il 16 e il 31 luglio del 2015. Crocetta era assistito dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Michele Romano che ...

L'analisi del trasporto pubblico per il Cub Trasporti : 'Una Condanna senza attenuanti' : ... insomma da anni vanno in scena le stesse tragicomiche scene di un film già visto, ma ciò che ciò che dovrebbe ancora far riflettere di più e la stessa parte politica della minoranza di quella ...

Chieti - residenza fittizia in Italia per intascare la pensione sociale : ottantenne Condannato : Dal luglio del 2007 fino al dicembre del 2014, ha dichiarato di risiedere in Italia, mentre in realtà abitava in Argentina. In questo modo, un ottantenne originario di Orsogna , Chieti, , è riuscito a ...

Russiagate - emessa la prima Condanna : 30 giorni di prigione e 20mila dollari di multa per l’avvocato Alex van der Zwaan : Trenta giorni di prigione e 20mila dollari di multa. La prima condanna nell’ambito dell’inchiesta sul Russiagate è per l’avvocato olandese Alex van der Zwaan, colpevole di aver mentito agli investigatori federali sui suoi rapporti con Rick Gates, ex collaboratore di Donald Trump. Come riportato dal network americano Abc, prima che venisse pronunciata la sentenza van der Zwaan ha ammesso nuovamente i propri errori: “Quello ...

L’avvocato olandese Alex van der Zwaan è la prima persona Condannata nelle indagini sull’interferenza russa nelle elezioni statunitensi : L’avvocato olandese Alex van der Zwaan è stato condannato a 30 giorni di carcere da un giudice statunitense per avere mentito agli agenti federali che stavano indagando Paul Manafort, ex capo del comitato elettorale di Donald Trump coinvolto nelle indagini sulle The post L’avvocato olandese Alex van der Zwaan è la prima persona condannata nelle indagini sull’interferenza russa nelle elezioni statunitensi appeared first on Il Post.

Milano - "il carcere non ha nessun potere terapeutico" : pedofilo Condannato per la prima volta a curarsi : Il collegio ha ordinato all'uomo di iniziare un programma "clinico". Dopo una prima condanna aveva commesso una nuova violenza

Arabia Saudita - Condannati a morte per stregoneria : Il tema non è nuovo, l’avevamo già affrontato qui. In questi ultimi anni, nulla è cambiato: in Arabia Saudita si può essere condannati a morte, e poi decapitati, per il “reato” di stregoneria. Il direttore dell’ufficio per la protezione dei cittadini dell’Indonesia all’estero ha reso noto, pochi giorni fa, che dal 2011 al 2018 102 indonesiani sono stati condannati a morte in Arabia Saudita: tre sono stati decapitati, 79 graziati e 20 sono ancora ...

Agrigento - ucciso per strada nella sua auto : era stato Condannato all’ergastolo per omicidio : Un uomo di 61 anni è stato ucciso oggi in una strada di Licata, nell'agrigentino, all'interno della sua auto con alcuni colpi di pistola. La vittima era stata condannata all'ergastolo per omicidio, ma era libera per decorrenza dei termini cautelari.Continua a leggere

Kuwait : coppia Condannata a morte per omicidio filippina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...