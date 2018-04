Concorsi sanità | 5 bandi per differenti ruoli | info e scadenza

Blastingnews

(Di giovedì 5 aprile 2018) Novita' concorsuali in campo sanitario per coloro in possesso di una laurea in biologia in infermieristica VIDEO e logopedia: cinque ipubblici emanati daaziende sanitarie. Concorso biologia L'Istituto Superiore di Sanita' indice una procedura di selezione per il Lazio, per l'assunzione di due ricercatori III livello, a tempo determinato. I due incarichi verranno espletati, presso Dipartimento di malattie infettive e il Centro nazionale per le malattie rare. Il concorso è riservato ai candidati in possesso di suddetti requisiti: Dipartimento di malattie infettive Laurea magistrale in biologia LM 6 Dottorato di ricerca in biologia molecolare e cellulare; Iscrizione al relativo ordine e abilitazione professionale; Esperienza di almeno due anni nell'oggetto del concorso. Centro nazionale malattie rare Laurea in biologia LM 6 Abilitazione all'esercizio della professione ...