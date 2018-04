Concorrente di Avanti un altro fa arrabbiare Bonolis Il conduttore esausto | Voglio

Avanti un altro - la Concorrente indispettisce Bonolis. Il pubblico esulta al momento dell'errore : Mai in sette edizioni di Avanti un altro era accaduto che il pubblico esplodesse in un applauso fragoroso per la sconfitta di un concorrente . Mai fino a mercoledì scorso, quando all’errore al gioco finale di Simona persino i componenti del ‘salottino’ si sono alzati in piedi per esulta re.Di concorrenti bizzarri nel programma di Paolo Bonolis ne passano a bizzeffe. E la lista si è notevolmente allungata nelle ultime stagioni, con i casting ...

“Ti prendi questo”. Ballando con le stelle. L’incredibile gesto di Gessica Notaro all’ex : lo sfogo davanti alle telecamere della Concorrente sfregiata con l’acido : Ha fatto il suo debutto il televisione e per lei è stato un vero e proprio successo. Gessica Notaro ha conquistato il cuore dei telespettatori di ” Ballando con le stelle”, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, e da quando è salita sul palco insieme al suo maestro, Stefano Oradei, è arrivata la vera rivincita. Una rivincita nei confronti di Edson Tavares, il capoverdiano suo ex fidanzato che il 10 gennaio del ...

“Jonathan non è quel che sembra”. Isola dei famosi - clamoroso attacco al naufrago. Le accuse (pesanti) arrivano a sorpresa da un ex Concorrente del Grande Fratello. Il vip in questione si è legato al dito quella faccenda e lo ha smascherato davanti a tutti : “Il giorno che io devo fare una cattiveria per stare un minuto di più su quest’Isola eliminatemi. Io amo tutti, forse sono stupido, ma sono fiero di essere stupido così come sono”, è bastata questa frase, pronunciata da uno dei naufraghi, a far infuriare un personaggio del mondo dello spettacolo uscito dall’ultima edizione del Grande Fratello nip. Ormai, però, lui è molto conosciuto quindi lo consideriamo un vip. Di chi stiamo ...