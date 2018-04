Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma | nel cast anche Max Gazzé | Zen Circus | Cosmo | Le

Concerto del primo maggio 2018 : anche Sfera Ebbasta in lineup : Il cast che renderà memorabile l’edizione 2018 del Concerto del primo maggio a Roma è in continuo aggiornamento. Tra gli ultimi nomi aggiunti in lineup ci sono anche Sfera Ebbasta e Cosmo! [arc id=”eb242e24-868e-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Qui di seguito trovi gli artisti che parteciperanno alla maratona musicale gratuita che si svolgerà martedì primo maggio in Piazza San Giovanni in Laterano. Sfera EbbastaMax Gazzè & Form ...

Anche Max Gazzè al Concerto del Primo Maggio a Roma con Carmen Consoli e gli altri : Max Gazzè al Concerto del Primo Maggio a Roma è il nome che si aggiunge alla lunga lista di artisti che saliranno sul palco della storica manifestazione capitolina organizzata dai sindacati. Con Max Gazzè, Anche Carmen Consoli, che si appresta a rilasciare una nuova raccolta nella quale ha voluto comprendere Anche due inediti oltre ai brani portati in tour in Italia e in Europa, riscritti e riarrangiati per l'occasione. Tanti gli artisti ...

“Un brutto incidente”. Paura per Gianna Nannini - vittima di un infortunio proprio durante il suo ultimo Concerto. Trasportata subito in ospedale - le condizioni della cantante : Un tour che doveva essere una trionfale passerella per l’Italia, dopo il grande successo delle quattro speciali anteprime sold out dello scorso dicembre e della scampagnata europea con una serie di concerti quasi tutti completamente esauriti nelle più importanti città della Germania. E invece il ritorno nel suo paese è iniziato nel peggiore dei modi per Gianna Nannini, che proprio mentre si trovava di fronte al suo amato pubblico si ...

Annunciati gli opening del Concerto degli Afterhours al Forum di Assago - scelti tra gli ex X Factor : Gli opening del concerto degli Afterhours al Forum di Assago sono finalmente ufficiali. Dopo le prime indiscrezioni, è arrivata la conferma su quali saranno i gruppi che supporteranno il live del gruppo guidato da Manuel Agnelli. Si tratta di due gruppi che Manuel Agnelli ha seguito durante la sua ultima partecipazione a X Factor, nella quale è stato giudice proprio della categoria dei gruppi. Con i Maneskin già avviati verso una grande ...

Bob Dylan : la cronaca del primo Concerto a Roma del 'Never ending tour 2018' : Il tour in Italia di Bob Dylan parte con una tripletta sold out all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il debutto di ieri sera, martedì 3 aprile , ha segnato il ritorno del bardo di Duluth nel ...

Siderno - alla libreria Mag Concerto e presentazione del libro 'Questa nostra guerra' di Guido Maria Grillo : È co-autore e attore degli spettacoli teatrali "Medea della sua grazia" , 2010, e "La maledizione dei puri. Se Pasolini e De Andrè" , 2015, . È vincitore del Premio Lauzi 2017.

Demi Lovato bacia Kehlani durante un Concerto : foto e video dell’esibizione hot dal Tell Me You Love Me Tour : Grande sorpresa sul palco del Tell Me You Love Me Tour: Demi Lovato bacia Kehlani, durante la performance in Lonely. Lunedì 2 aprile, il Tour mondiale di Demi Lovato ha fatto tappa in New Jersey: la popstar statunitense sta portando in giro per il mondo la nuova Tournée a supporto dell'ultimo album pubblicato lo scorso settembre Tell Me You Love Me. Il concerto di Demi Lovato in New Jersey, ieri sera, ha preso una svolta particolarmente ...

Harry Styles : ecco la scaletta del Concerto di Milano : Durante il concerto al Medionalum Forum di Milano del 2 aprile Harry Styles è stato pazzesco. Non solo perché ha lasciato tutti senza fiato per le risate mentre tentava di pronunciate il nome “Ornella”, ma anche perché non si è mai risparmiato durante tutta la durata dello show. [arc id=”070c7ec0-9255-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Harry ha cantato 17 canzoni, tra cui anche delle cover degli One Direction e di Ariana Grande. ...

C’è stato un Concerto di artisti pop sudcoreani in Corea del Nord : Non succedeva da più di un decennio: c'era anche Kim Jong-un, che è stato applaudito e si è messo in posa per una foto di gruppo The post C’è stato un concerto di artisti pop sudCoreani in Corea del Nord appeared first on Il Post.

Dopo lo sport - la musica. Stelle del K-pop in Concerto a Pyongyang (ma viene escluso "l'incontrollabile" Psy) : Trasferta a Pyongyang per le Stelle del K-pop, la musica popolare sudcoreana che va per la maggiore in Asia. È la prima volta Dopo oltre un decennio. Un nuovo segnale di disgelo fra le due Coree, Dopo il ruolo determinante dello sport in occasione delle Olimpiadi invernali, in vista del summit intercoreano previsto per il 27 aprile e di un ipotetico vertice tra Kim Jong Un e Donald Trump a maggio.L'iniziativa artistica "aggiungerà ...

Come vincere un incontro con Nek Max Renga per il Concerto a Napoli del 3 aprile : Se desideri sapere Come vincere un incontro con Nek Max Renga, non ti resta che seguire queste semplici istruzioni. Si tratta di un meet&greet che non dà diritto all'ingresso all'area del concerto ma consente di incontrare i tre artisti di nuovo in tour dal 3 aprile al Palapartenope di Napoli. Partecipare all'evento è molto semplice. Sarà sufficiente cliccare Mi Piace sulla pagina di Veragency, quindi condividere la locandina con la ...

Chi è Frah Quintale - sul palco del Concerto del Primo Maggio 2018 di Roma : ... tra questi anche i singoli "Colpa del vino" e "Gravità", che nelle settimane precedenti l'uscita dell'EP avevano riscosso un buon successo su YouTube e sulle piattaforme di streaming. Francesco ...

Una risposta vale un biglietto : con Il Mattino al Concerto delle Vibrazioni : Si intitola 'V' perchè è il quinto album di inediti, ma, soprattutto da quando è iniziato il tour partito con successo il 16 marzo dal New Age di Roncade , Tv, , Le Vibrazioni quel titolo lo declinano ...