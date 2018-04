Con l' attore Briguglia il Premio Pagano porta la scuola a teatro

Malore mentre lavora la terra Con il trattore : deceduto un uomo di 61 anni di Fondi : Stava arando la terra con il suo trattore, nei pressi di una serra poco distante da via Diversivo Acquachiara quando ha accusato un Malore ed è morto. Un passante, poco prima delle 18, ha notato il ...

L'attore più pagato di Hollywood Confessa : "Ero depresso - piangevo di Continuo" : Dwayne Johnson, attore più pagato al mondo secondo Forbes e conosciuto anche come The Rock, ha alle spalle un passato da wrestler, sul grande schermo ha affrontato avventure e scene d'azione, ma nella vita reale si è ritrovato a fronteggiare un nemico ben peggiore: la depressione.In una intervista a The Express, L'attore ha rivelato di avere sofferto del male oscuro, anche se una prima confessione era arrivata via Instagram nel ...

Fabrizio BracConeri e Rita Dalla Chiesa / L'attore mangia l'agnello - ma l'amica non ci sta : "Perchè lo fai?" : Fabrizio Bracconeri e Rita Dalla Chiesa: scambio vivace di battute su Twitter con L'attore accusato per aver mangiato l'agnello nel giorno di Pasqua e averlo scritto sui social.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 23:05:00 GMT)

RAOUL BOVA E ROCIO MUNOZ MORALES A BALLANDO Con LE STELLE/ L'attore : "Guardavo lei e ho dimenticato i passi" : RAOUL BOVA ballerino per una notte a BALLANDO con le STELLE insieme alla compagna ROCIO MUNOZ MORALES. Il compito di cimentarsi in questa nuova sfida: conquisteranno la giuria?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 23:14:00 GMT)

FRANCISCO PORCELLA Con ANASTASIA KUZMINA/ Lascia lo sport per fare l'attore? (Ballando Con le stelle 2018) : FRANCISCO PORCELLA e la ballerina ANASTASIA KUZMINA nella quarta puntata di Ballando con il non semplice obiettivo di migliorare i 46 punti raccolti la scorsa settimana.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:26:00 GMT)

Volley femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Conegliano fa saltare il fattore campo - battuta Scandicci in gara1 : Conegliano fa subito saltare il fattore campo nelle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Pantere, infatti, espugnano il Mandela Forum di Firenze rifilando a Scandicci un sonoro 3-0 (25-23; 25-23; 25-20). Le ragazze di coach Santarelli sono risultate più ciniche nei finali dei tre set e hanno avuto la meglio sulle toscane che, di fronte al proprio pubblico, non sono riuscite a fare la differenza. Ora le venete avranno ...

“Un altro”. Pappa e ciccia - l’attore è completamente trasformato. Se ricordate il mitico John Goodman così - Con questa ‘stazza’ - preparatevi a non credere ai vostri occhi : come lo ritroviamo oggi : Trasformato è dire poco. Ricorderete senza meno John Goodman, protagonista insieme a Roseanne Barr, nella mitica serie tv che in italiano è stata ribattezzata ‘Pappa e ciccia’. L’occasione di parlare dell’attore, indimenticabile, tra gli altri ruoli, Fred Flintstones nell’omonimo film, è fornita direttamente dalla sit com andata in onda per ben 9 stagioni e trasmessa su Canale 5 dal 1990 al 1999. Momento ...

Arnold Schwarzenegger - operazione a cuore aperto - come sta?/ Ultime notizie Condizioni - attore "in ripresa" : Arnold Schwarzenegger operato a cuore aperto d'urgenza. Le Ultime notizie: le condizioni della star di Terminator, che si è sottoposto ad un intervento sperimentale a Los Angeles(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 20:37:00 GMT)

“Intervento d’urgenza!”. L’amato attore in sala operatoria. Proprio lui - tradito dal suo corpo - sta vivendo ore terribili. Medici preoccupati : “È stato necessario un’operazione a cuore aperto”. Le sue Condizioni : Una carriera brillante, piana di svolte e di colpi di scena. Sicuramente è uno degli attori più amati in assoluto, i suoi film infatti sono sempre stati campioni al botteghino. Di strada ne ha fatta molta, nato da una famiglia povera austriaca si dedica prima al culturismo e poi al cinema, fino ad arrivare alla politica. Arnold Schwarzenegger sta vivendo in queste ore momenti di grande preoccupazione. L’attore ha infatti subito un ...

Rocco Siffredi ‘chiama’ BerlusConi : “Silvio ha il fisico da pornoattore” : 1/13 Gian Mattia D'Alberto ...

“Mi hanno impedito di salutare Fabrizio Frizzi” : l’amarezza del caro attore. E così - dopo quello sfregio in pubblico - ai funerali del suo amico - racConta tutto : Ai funerali di Fabrizio Frizzi, stroncato a 60 anni da un’emorragia cerebrale, c’erano Simona Ventura, Mara Venier, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Luca Giurato, Max Biaggi, Paola Saluzzi, Raffaella Carrà, Alba Parietti. Ancora, non hanno mancato di dare un ultimo saluto al conduttore gentile anche Massimo Ranieri, Paola Cortellesi, Eleonora Daniele, Cristina Chiabotto, Gigi D’Alessio, Vincenzo Salemme, ...

“No dai - ditemi che non è lui”. I fan dell’attore a bocca aperta di fronte alla sua trasformazione : a quasi 50 anni - l’ex sex symbol è oggi ingrassato e stempiato - l’ombra di sé stesso. Lo riConoscete ancora? : Fino a qualche anno fa, nella memoria degli spettatori era un sex symbol belloccio e simpatico, famoso soprattutto per i film d’azione dal tono scanzonato ai quali aveva preso parte, alcuni anche di grande successo. oggi, le sue immagini hanno fatto il giro del mondo lasciando i fan a bocca aperta: difficile davvero riconoscere in quelle foto che lo mostrano visibilmente invecchiato e ingrassato il divo dei bei tempi che furono, e ...

Scooter si schianta Contro trattore - muore uno studente sedicenne : ACERRA. Si scontra frontalmente con un trattore, muore a sedici anni a bordo del suo Scooter. È accaduto oggi pomeriggio ad Acerra in contrada San Giovanni a poche centinaia di metri dal popoloso ...

