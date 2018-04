Con la mossa di Cdp su Telecom parte l’offensiva anti francese del governo 

L'eConomista Giulio Sapelli promuove la mossa di Cdp su Tim : "Giusto che agisca come un fondo sovrano d'investimenti per gli interessi dell'impresa italiana" : Il blitz della Cassa depositi e prestiti in casa Tim è "un segnale che la Cassa vuole muoversi per fare gli interessi dell'impresa italiana e questo è un bene perché Cdp deve agire come un fondo sovrano d'investimenti che fa una politica industriale". È L'economista Giulio Sapelli a spiegare, in un'intervista a Huffpost, significati e sviluppi della decisione del braccio finanziario del Tesoro di entrare ...

La Cina risponde ai dazi USA - Con una mossa da 50 miliardi di dollari : Entra nel vivo la guerra commerciale tra USA e Cina . Pechino ha risposto prontamente alla decisione degli Stati Uniti di imporre nuovi dazi per 50 miliardi di dollari, soprattutto su beni tecnologici,...

Dazi - Trump annuncia una nuova mossa Contro la Cina : Teleborsa, - Le mosse sulla scacchiera della guerra commerciale tra USA e Cina si susseguono senza sosta. Il presidente americano, Donald Trump , ha deciso di infliggere nuovi Dazi su 1.300 beni ...

Dazi - Trump annuncia una nuova mossa Contro la Cina : Le mosse sulla scacchiera della guerra commerciale tra USA e Cina si susseguono senza sosta. Il presidente americano, Donald Trump , ha deciso di infliggere nuovi Dazi su 1.300 beni cinesi dopo la ...

Silvio BerlusConi - le carte che gli possono negare la riabilitazione : l'ultima mossa dei magistrati : Il destino politico di Silvio Berlusconi è di nuovo nelle mani di un giudice, stavolta in quello di Sorveglianza di Milano che dovrà valutare l'istanza del Cav per ottenere la riabilitazione dalla ...

VALENTINA PIVATI/ Uomini e Donne - Mariano Catanzaro torna all'attacco Con "la mossa del giaguaro" : Nella puntata di oggi, mercoledì 28 marzo, del trono classico di Uomini e Donne andrà in onda l'esterna del tronista Mariano Catanzaro con la sua corteggiatrice VALENTINA PIVATI.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:10:00 GMT)

“Mi sento in colpa”. Morte Fabrizio Frizzi - la vip si Confessa. Sono ore difficili per tutti - ma lei ha un motivo in più per stare male. Ha sullo stomaco quel peso che proprio non riesce a sopportare e ora - commossa - se ne libera : Fabrizio Frizzi è morto a 60 anni (compiuti a febbraio) per un’emorragia cerebrale. Il mondo della televisione italiana – anche se in realtà l’Italia tutta – è sconvolto di fronte a quella perdita terrificante. Fabrizio Frizzi aveva avuto un malore a ottobre, mentre registrava una puntata de L’eredità e, per alcune settimane, era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma. Poi, a dicembre, era tornato alla conduzione del programma dopo ...

TELECOM/ L'ultima mossa per salvare la rete dallo sContro Vivendi-Elliott : TELECOM Italia si prepara ad affrontare un'assemblea in cui verrà a galla lo scontro tra Vivendi e il fondo Elliott. Sarebbe bene che la rete venisse scorporata. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 08:58:00 GMT)TELECOM/ Lo scontro Vivendi-Elliott e la chance per il Governo italiano, di P. AnnoniTASSE/ Il teorema di Trump: ecco perché l'Italia diventerà un paese più povero, di C. Foster

Laura Pausini ricorda commossa Frizzi a Radio 2 : 'Carlotta e Stella - sono Con voi' : 'Chiedo scusa se non sono allegra come al solito, ma ho sentito che avete reso omaggio ad un uomo straordinario e anche a me la notizia mi ha devastato. Carlotta e Stella, vi mando un bacio molto ...

Bilanci Serie A - Juventus e Napoli ok ma tanti Conti in rosso - ‘mossa’ per Torino - Cagliari e Crotone [FOTO] : 1/8 ...

Elezioni - la mossa di Tranchida sveglia tutti a Trapani. Bologna : Primarie Con regole : Giacomo Tranchida ha lanciato a Trapani le Primarie cittadine, aperte a tutte le liste civiche, nessuna sigla di partito. La squadra è unica si chiama Trapani, invita i competitor a farsi avanti, a ...

Cavi elettrici bruciati in un'azienda del Napoletano : la mossa per evitare i Controlli : Nel corso di controlli in una ditta di Arzano, i carabinieri forestali del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale hanno denunciato in stato di libertà quattro persone ...

Gessica Notaro e Stefano Oradei/ Video : l'ex miss promossa a pieni voti dalla giuria (Ballando Con le stelle) : Dopo aver scatenato la commozione di Guillermo Mariotto, Gessica Notaro e Stefano Oradei tornano in pista per confermare il successo dell'ultima puntata (Ballando con le stelle)(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 10:33:00 GMT)

Fondo Elliott allo sContro Con Vivendi : "Su Cda Tim mossa cinica ed egoista" : La mossa di Vivendi, che ha fatto dimettere i suoi consiglieri in Tim, viene bollata da Elliott come "cinica e al servizio dei suoi interessi" in quanto "ritarda la possibilità degli azionisti di Telecom Italia di esprimere il loro voto nell'assemblea del 24 aprile". "Questo è un altro esempio di come i diritti delle minoranze in Telecom Italia siano cancellati e della continua indifferenza alla migliori prassi di governo ...