Come e perché il caso Cappato dj Fabo è finito davanti alla Consulta

“Gravissimo”. Isola dei famosi choc. Dopo l’abbandono improvviso di Franco Terlizzi - il pubblico ha iniziato a dubitare della sincerità di Alessia Marcuzzi. Ora - Come una doccia gelida - viene svelato in diretta il vero motivo per cui l’ex pugile se ne è andato. Perché l’hanno tenuto segreto? : Una nuova voce “pesante” sull’Isola dei famosi torna a far tremare il reality. Tutto quello è successo nella tredicesima edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi, evidentemente, non è bastato. Non il canna-gate, non le discussioni feroci tra i naufraghi, non gli insulti, non gli abbandoni dell’ultimo minuto, non il fango che Striscia continua a gettare sul reality, neanche le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi (in trasmissione contro Eva ...

Belen e Anna Safroncik : ecco perché sono state bocciate Come conduttrici del Grande Fratello : Barbara d’Urso al Grande Fratello: perché Belen e Anna Safroncik non hanno superato il provino Mediaset ha scelto: sarà Barbara d’Urso a condurre il Grande Fratello, in onda su Canale 5 a partire dal 17 aprile. Belen Rodriguez e Anna Safroncik non hanno superato il provino con la produzione del reality show. Il motivo? come […] L'articolo Belen e Anna Safroncik: ecco perché sono state bocciate come conduttrici del Grande ...

Tisane dimagranti : Come e perchè sceglierle : Perché scegliere un prodotto dimagrante naturale come le Tisane? La chiave non è nella tisana, ma nel suo essere naturale: la scienza medica è riuscita infatti, negli ultimi anni, a scoprire diverse ...

Perché Zuckerberg e Cook litigano su Come fanno soldi le loro aziende : Della lunga intervista che Mark Zuckerberg ha dato al direttore di Vox Ezra Klein, ci sono almeno due elementi interessanti. Il primo riguarda Facebook, Perché l'amministratore delegato della società ...

Come funziona la Sextortion e perché è meglio denunciare : Il Sextortion, o ricatto sessuale, consiste nel minacciare di rendere pubbliche le informazioni private di una vittima a meno che questa non paghi dei soldi all'estorsore. In un'era digitale Come la ...

Come funziona la Sextortion e perché è meglio denunciare : Il Sextortion, o ricatto sessuale, consiste nel minacciare di rendere pubbliche le informazioni private di una vittima a meno che questa non paghi dei soldi all’estorsore. In un’era digitale Come la nostra, le informazioni potrebbero includere frammenti di messaggi di testo sessuali (sexts), foto private e anche video. I criminali, spiega Kaspersky sul suo blog generalmente chiedono denaro anche se a volte cercano materiale ...

Sulley Muntari Come Maurizio Sarri - dice alla giornalista : 'Non ti rispondo male perché sei una donna' : Proprio un signore Sulley Muntari, ex giocatore del Milan , che alla domanda di una giornalista sull'andamento in campionato del Deportivo La Coruna da quando Clarence Seedorf è sulla panchina ...

Boati in Lombardia - il colonnello dell’Aeronautica Militare : ecco Come si è svolto l’intervento dei nostri aerei e perché hanno infranto la barriera del suono : 1/10 ...

Poesia danza lenta Cicognani : bufala storica - Come nasce e perché non condividerla : Torna alla ribalta una vecchia bufala denominata la danza lenta di Cicognani: si tratta di una Poesia (anche pregievole) che sarebbe stata scritta da una ragazzina malata terminale di cancro e che in molti in questi giorni stanno condividendo via Facebook ma anche WhatsApp, commossi dalle parole di una persona pronta a lasciare questa vita. Chiaro che l'intenzione di chi diffonde il messaggio sia tutta positiva ma peccato che sempre la medesima ...

Cosa vuol dire "governo sovranista" e perché i moderati lo temono Come il male peggiore : Agitato come spauracchio durante la campagna elettorale, il timore di un governo sovranista torna ad impensierire i palazzi della politica. Nel mirino i 5 stelle e la Lega. A far riemergere le preoccupazioni delle forze moderate sono gli abboccamenti di questi giorni tra pentastellati e camicie verdi e la 'convergenzà che si registra tra alcuni punti programmatici illustrati da Luigi Di Maio e quelli di Matteo Salvini. Ad ...

Perchè le commedie italiane non sono tutte Come Metti la nonna in freezer? : C’è un senso di stanchezza, vecchiaia, amarezza e disillusione che assale quasi sempre quando ci si avvicina in cinema o in tv ad una commedia italiana. Esclusi rari casi (ciao Smetto quando voglio!) e le consuete sicurezze inscalfibili (ciao Virzì! ciao Francesco Bruni! ciao Verdone!), il resto è un panorama diviso equamente tra film di comici televisivi quasi sempre certi che fare anche i registi sia una buona decisione (anche Checco Zalone, ...

Perché la politica ha dimenticato i ragazzi e Come recuperare : E ancora: Perché non sfruttare la Blockchain e gli smart contract per semplificare, sburocratizzare e rendere più produttiva la nostra economia? Altro dato caratterizzante della società italiana è il ...

Cosa vuol dire 'governo sovranista' e perché i moderati lo temono Come il male peggiore : Ovvero, si tratta di un 'neologismo utilizzato per indicare chi aderisce al sovranismo, dottrina politica che riconosce il potere sovrano di una nazione o di un popolo, non assoggettabile a nessun'...

Cosa vuol dire "governo sovranista" e perché i moderati lo temono Come il male peggiore : Agitato come spauracchio durante la campagna elettorale, il timore di un governo sovranista torna ad impensierire i palazzi della politica. Nel mirino i 5 stelle e la Lega. A far riemergere le preoccupazioni delle forze moderate sono gli abboccamenti di questi giorni tra pentastellati e camicie verdi e la 'convergenzà che si registra tra alcuni punti programmatici illustrati da Luigi Di Maio e quelli di Matteo Salvini. Ad ...