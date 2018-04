Come capire il cervello guardando le api | ecco cosa rivelano sul comportamento umano

IL PRIMO PASSO È CAPIRE Come INFLUENZARE LE DECISIONI : Ma COME fare opposizione è segno di intelligenza e capacità politica con al centro il rispetto sia per il voto sia per il Parlamento. Di Palmiro Togliatti, Emanuele Macaluso ha detto che lui e il suo ...

Come interpretare i disegni dei bambini? 10 consigli utili per capire : La simbologia dei disegni La casa Tema fondamentale e molto presente, la casa rappresenta sia il mondo del bambino sia il suo "io". Sono importanti anche gli elementi che decorano la casa: porte, ...

Elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando Come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alternativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...

“Mi vivi dentro” - storia d’amore e di resilienza di Wondy. “Per capire Come si vive sorridendo” : “Ale, io sto bene. A parte questo ciuffo matto nella testa, tutto è a posto”. L’ultima volta che la vede felice è in sogno. Sono le 5 in punto dell’11 dicembre 2016. Alle 23.54 sarebbe morta. Lei è Francesca Del Rosso, in arte Wondy, la Wonder woman che al tumore e alle sue recidive ha contrapposto l’arte della resilienza. “Senza pietismi, senza piangersi addosso, al contrario con ironia, crudezza, ...

“Come sopravvivere?…”. Lacrime in diretta per Barbara D’Urso. Nel bel mezzo di Domenica Live - Carmelita non ce la fa e scoppia a piangere. Un dolore immenso e incomprensibile la sconvolge : “Solo una madre può capire” : La scorsa settimana aveva commosso moltissimo il ricordo di Lory Del Santo, a distanza di 27 anni, della morte del figlioletto Conor. In particolare il pubblico è rimasto colpito da quell’ultimo bigliettino inviato dal bambino di appena 4 anni al padre Eric Clapton, per dirgli quanto lo amava. La regista ha raccontato di quanto sia stata complicata la relazione con il musicista inglese e di quando il manager di Clapton le ha offerto ...

Elezioni 2018 : Come andrà a finire? Osservate Berlusconi e capirete i sondaggi : I sondaggi – clandestini e non – sono stati banditi, ma in rete si cerca sempre di interpretare orientamenti e inclinazioni a poche ore di un voto più incerto che mai, tentando di indovinare exit poll e risultati delle Elezioni 2018. A ben vedere, non è necessario essere chiaroveggenti per intuire come andrà a finire. Basta infatti osservare gli atteggiamenti dei principali leader, soprattutto di quelli più avveduti in campagna ...

Elezioni 2018 - un ripasso per capire Come siamo arrivati a questo punto : Vedo un gran chiedersi, ma come ci siamo arrivati? come è mai possibile che nel 2018 ci ritroviamo con il rischio concreto di essere governati da un condannato e da un pugno di seconde linee della xenofobia? Urge quindi un piccolo “riassunto delle puntate precedenti”. Ve lo ricordate quando siete scesi quella notte nelle strade di Roma, con le orchestrine e le bande, intasando via del Plebiscito e facendo pernacchie alla sua uscita dal ...

“Non ci sto” : nuova provocazione di Eva Henger contro Francesco Monte. Non ritratta le accuse fatte all’Isola dei Famosi e - appena le arriva ‘la voce’ - la ex naufraga parte in quarta. Ora resta da capire Come la prenderà Alessia Marcuzzi… : Isola dei Famosi. O ‘Isola dei Fumosi’, come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto Francesco Monte. Ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne, l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell’Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c’entra nulla ...

Elezioni - Renzi : “Rimborsi M5S? Il problema è capire da che parte sta sull’Ue” e su Flat tax : “Come credere a Babbo Natale” : Per Matteo Renzi, il problema del M5S “non sono gli scontrini, oggi per il movimento degli ex onesti non è chiaro se stanno nell’euro o fuori, se sui vaccini sono dalla parte della scienza o di quella della stregoneria”. A Napoli, poi, Renzi, parla anche della destra: “Chi vota a destra stavolta non vota Berlusconi, ma vota Salvini“. L'articolo Elezioni, Renzi: “Rimborsi M5S? Il problema è capire da che parte ...

Pelle - Come capire se sta invecchiando? : Macchie scure, rughe, tessuti cadenti. Quanti anni dimostra la nostra Pelle? Una risposta certa arriva ora dagli scienziati dell’Istituto di biologia medica (Imb) di A*Star (l’Agency for Sience, Technology and Research) di Singapore, che hanno scoperto un nuovo modo per rilevare e quantificare il numero di cellule senescenti (biologicamente invecchiate) a causa dell’esposizione ai raggi ultravioletti. L’invecchiamento ...

Navigatore Elettorale - Come capire scientificamente a quale partito si è vicini Video : In queste settimane di avvicinamento verso le #Elezioni politiche del 4 marzo, diversi siti giornalistici stanno pubblicando degli strumenti per consentire ai lettori/elettori di scoprire a quale partito politico si collocano più vicini, rispondendo ad alcune domande. Non sono pochi gli strumenti del genere, che però spesso sono un po' approssimativi, tanto da causare anche lamentele e polemiche da parte degli attivisti di alcune liste ...

Conte : "Devo capire Come fanno gli altri a prendere campioni" : 'Dovrò parlare con gli altri allenatori per capire come fanno a persuadere i club a spendere i soldi per comprare loro dei campioni'. Scherza, ma non troppo, Antonio Conte, tecnico del Chelsea alla ...

La Confessione - Gomez : “Intervisto Bertinotti per capire Come la sinistra abbia perso il consenso” : “Ho voluto intervistare Fausto Bertinotti per capire come si riesca a contribuire alla scomparsa di un intero partito e di gran parte della sinistra italiana“, così Peter Gomez racconta il faccia a faccia avuto con l’ex leader di Rifondazione comunista ed ex presidente della Camera. Un’intervista a tutto campo che sarà disponibile da oggi, 12 febbraio, in abbonamento sul sito e sull’applicazione di Loft. “A ...

Come ha fatto un camion a farmi capire una cosa importante della mia vita : #ilcontastorie In attesa di “Diverso da chi?” e dei suoi piccanti argomenti – donne, sesso, amore e disabilità -, vi racconterò un’altra storia: dopo la vicenda di “Uomini e donne” di Maria de Filippi e della mia conseguente illuminazione, oggi scopriremo Come arrivai a una considerazione sulla mia persona. Percorrevo contromano a bordo della mia sedia elettrica decapottabile il viale principale della mia città: corso Milano a Monza. Lo ...