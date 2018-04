Colpisce una bimba di 8 mesi e la “getta” a terra | babysitter incastrata da un video

Roma - carabiniere spara a un'auto e Colpisce una madre con la figlia in motorino : non sarebbero gravi : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Roma - carabiniere spara a un'auto e Colpisce una madre con la figlia in motorino : Paura a Via Ozanam, in zona Monteverde a Roma. Secondo quanto raccontato da testimoni sul posto sarebbero partiti dei colpi di pistola in seguito a un inseguimento da parte dei carabinieri nei...

Da Morosini ad Astori. La sfortuna Colpisce anche Thomas Rodriguez - 19enne del Tours : Una tragica notizia viene a sconvolgere ancora una volta il mondo dello sport. Dopo la morte di Davide Astori di soli pochi giorni fa, è venuto a mancare un altro calciatore. Si è spento nel sonno Thomas Rodriguez, centrocampista 19enne del Tours. Stessa sorte ...

Anisakidosi : una pericolosa parassitosi che Colpisce il pesce crudo : Mangiare pesce crudo non è mai stato così di moda nel nostro paese. Il sushi, in particolare, è ormai un piatto comune grazie alla formula ”All You Can Eat” che offre la possibilità di mangiare ciò che si vuole ad un prezzo prefissato. Ma proprio il sushi è finito nell’occhio del ciclone per il rischio Anisakidosi, altrimenti nota come “malattia del verme delle aringhe”, una parassitosi che può colpire l’uomo, causata da vermi tondi (nematodi), ...

Anisakidosi : una pericolosa parassitosi che Colpisce il pesce crudo : Mangiare pesce crudo non è mai stato così di moda nel nostro paese. Il sushi, in particolare, è ormai un piatto comune grazie alla formula ”All You Can Eat” che offre la possibilità di mangiare ciò che si vuole ad un prezzo prefissato. Ma proprio il sushi è finito nell’occhio del ciclone per il rischio Anisakidosi, altrimenti nota come “malattia del verme delle aringhe”, una parassitosi che può colpire l’uomo, causata da vermi tondi (nematodi), ...

MAROCCHINO Colpisce AGENTE IN TRIBUNALE/ Ultime notizie - Milano : pugno in faccia per rubargli la pistola : MAROCCHINO COLPISCE AGENTE in TRIBUNALE a Milano: in un'aula per direttissima l'imputato all'uscita dalla gabbia si è scagliato contro un poliziotto nel tentativo di rubargli la pistola.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 19:06:00 GMT)

Justin Trudeau Colpisce ancora : il premier canadese balla in stile Bollywood durante una visita in India. Il video è virale : Non smette di stupire il premier canadese Justin Trudeau, che durante una visita istituzionale in India, a Nuova Delhi, ha improvvisato alcuni passi della Bhagram, una danza tradizionale. Il video ha fatto il giro del mondo (e dei social), anche se qualcuno, soprattutto sul web, non ha apprezzato e ha criticato il gesto del primo ministro L'articolo Justin Trudeau colpisce ancora: il premier canadese balla in stile Bollywood ...

“Sete - stanchezza e tanto altro”. I sintomi del diabete che non dovete ignorare : una malattia cronica che Colpisce quasi 4 milioni di italiani : Il diabete è una malattia che si caratterizza per la presenza di quantità eccessive di glucosio (zucchero) nel sangue. L’eccesso di glucosio, noto con il termine di iperglicemia, può essere causato da un’insufficiente produzione di insulina o da una sua inadeguata azione; l’insulina è l’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue. I sintomi del diabete variano a seconda della tipologia di questa malattia ...

Torino - prof delle medie rimprovera l'allievo e lo Colpisce con una bottiglia fratturandogli la mano : Un professore delle medie è stato denunciato da uno studente. Secondo la famiglia del ragazzo che si è rivolta ai carabinieri il docente, durante un rimprovero, avrebbe colpito l'alunno con una ...

LO STATO SOCIALE/ Video : Una vita in preghiera - don Roberto Fiscer Colpisce ancora : Il prete canterino don Roberto Fiscer ha già pronta la parodia cattolica del brano dello STATO SOCIALE che diventa Una vita in preghiera, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:39:00 GMT)

Cecina - tabaccaio si ribella al rapinatore e lo Colpisce con una spranga : "È questione di un attimo, agisci senza pensare più di tanto": quell'attimo per Stefano Cubeddu - tabaccaio di San Pietro in Palazzi, a Cecina - è durato 13 secondi. Il tempo per vedere entrare un rapinatore armato di coltello, essere minacciato e rispondere aggredendo il malvivente una spranga.La rapina e la reazione"Dammi i soldi che hai nella cassa":ha intimato il ladro nascosto dietro una sciarpa ...

La crisi Colpisce il panificio "Mirò" di Sant'Anna. "'Chiuso per tristezza'. Noi piangevamo da una parte - i clienti dall'altra" : Chiude un piccolo panificio a conduzione familiare nella provincia di Lucca. La crisi del settore ha colpito il "panificio Mirò" a Sant'Anna, in provincia di Lucca, che ha esposto il malinconico cartello in vetrina.Dal primo gennaio 2018 la cessazione dell'attività. Prima i tentativi di sopravvivere, attraverso la riduzione del personale (da 8 sono rimasti solo in 3). Poi la domanda è cala, i progetti di ristrutturazione si ...

L'Isis Colpisce sede di Save the Children in Afghanistan. Ong sempre più nel mirino - testimoni scomodi di una guerra persa (di U. De ... : In Afghanistan, nello Yemen, in Siria, in ogni area calda del mondo: Save the Children, MSF, Emergency... "Le Ong - dice ad HP Filippo Ungaro, direttore della comunicazione di Save the Children ...

Gli nega una sigaretta - lui lo Colpisce : incastrato dalle telecamere : Dovrà essere operato al setto nasale il ventisettenne di Ventimiglia, in provincia di Imperia, che nella notte tra venerdì e sabato scorsi è stato preso a pugni da un ventenne di Sanremo, che lo ha aggredito all'interno di un locale, colpevole di non avergli dato una sigaretta. Poco importa, il fatto che il giovane avesse negato quella sigaretta, soltanto perchè non fumava. Il ragazzo, che era ubriaco, ha reagito a quel rifiuto con estrema ...