lostinaflashforward

: COLONY - Josh e Sarah parlano brevemente della nuova stagione e nuovo membro del cast! - LostInAFF : COLONY - Josh e Sarah parlano brevemente della nuova stagione e nuovo membro del cast! -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Continuiamo a parlareterzadi, che incomincierà fra meno di un mese e lo facciamo con l'ultima parte del tour sul set fatto da Nerdist, doveHolloway eWayne Callies hanno parlatodel percorsofamiglia Bowman nei nuovi episodi, concludendo il tour in modo molto simpatico.ARTICOLI CORRELATI:- "Intervista" sul set con Tory Kittles! Riprendendo dalla parte precedente, l'inviata entra nell'armeria come le aveva consigliato Tory Kittles. Al suo interno vi trova lo sceneggiatore Wes Tooke, a cui esprime tutto il suo grande entusiasmo da fanserie, chiedendogli come è stato possibile creare una serie di fantascienza con un universo così complesso e ampio senza avere nessun modello di riferimento, come un romanzo o un fumetto. Lui risponde così: "La vera sfida è proprio non potersi affidare a del materiale di riferimento, ma alle ...