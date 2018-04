Claudio Baglioni querela Antonio Ricci | il Botulino al cervello arriva in

Claudio Baglioni querela Antonio Ricci/ “Botulino al cervello” : la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta : Claudio Baglioni querela Antonio Ricci. “Botulino al cervello”, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Lo scontro tra il cantante e il patron di Striscia la Notizia finisce in tribunale(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:10:00 GMT)

"Il botulino gli intoppa il cervello". Claudio Baglioni querela Antonio Ricci : Una denuncia per diffamazione e un'inchiesta aperta dalla procura di Roma: tanto sono costate ad Antonio Ricci, papà di Striscia la notizia, alcune poco lusinghiere affermazioni su Claudio Baglioni. A riportare la notizia è Il Messaggero, che cita le parole di Ricci.Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello. Era il cantante preferito dei fascisti... In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se ...

Elisa - Claudio Baglioni e Lo Stato Sociale : ecco tutte le certificazioni : Elisa ha ricevuto dalla Federazione Industria Musicale Italiana il secondo Disco di Platino per ' A modo tuo ' grazie agli oltre 100mila download e streaming. La canzone, scritta da Ligabue che poi l'...

Dal trap di Tedua alle cinquanta canzoni di Claudio Baglioni : Tedua - Mowgli Ha solo ventiquattro anni, viene da Cogoleto, venti chilometri da Genova, è cresciuto a Milano, fra una casa famiglia e genitori affidatari vedendo la madre la domenica, con un ritorno ...

Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano - biglietti in prevendita su TicketOne per Al Centro Tour 2018 : Due Nuovi concerti di Claudio Baglioni a Roma e Milano sono stati annunciati oggi, venerdì 9 marzo. Al Centro Tour si arricchisce di due Nuovi spettacoli in programma rispettivamente al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 21 e il 28 ottobre 2018. A grande richiesta, si aggiungono due Nuovi show alla Tournée di concerti di Claudio Baglioni che lo porterà dal vivo sui principali palchi della penisola. Due ...

Claudio Baglioni in classifica Fimi debutta al 2° posto con Al centro - Sfera Ebbasta tiene ancora la vetta : Claudio Baglioni in classifica Fimi conquista il 2° posto con Al centro. Il cantautore romano debutta nella Super classifica con la raccolta che ha voluto concepire per i suoi 50 anni di carriera che porterà anche in tour nei palasport e in una doppia data all'Arena di Verona per la quale sono già stati polverizzati i biglietti. Ad aprire la classifica è ancora Sfera Ebbasta, presente nella chart da qualche settimana, dopo il rilascio del ...

Ospiti del concerto per Pino Daniele a Napoli - da Biagio Antonacci a Claudio Baglioni ed Emma i primi nomi ufficiali : Ci saranno tanti amici e colleghi sul palco dello Stadio San Paolo il prossimo 7 giugno per il grande concerto per Pino Daniele, una maratona di musica dal vivo per ricordare attraverso le sue canzoni il bluesman partenopeo che ci ha lasciati improvvisamente nel gennaio di tre anni fa, stroncato da un attacco cardiaco. Prosegue l'organizzazione dell'evento-tributo che porterà la musica di Pino Daniele sul palco più popolare della sua Napoli, ...

Claudio Baglioni : oggi esce “AL CENTRO” 50 successi rimasterizzati direttamente dai nastri di studio originali : oggi, venerdì 23 febbraio, esce “AL CENTRO”, il cofanetto di 4 CD di CLAUDIO BAGLIONI (Sony Music Legacy): 50 successi immortali rimasterizzati direttamente dai nastri di studio originali, arricchiti da un booklet fotografico che ripercorre i 50 anni di carriera di uno dei più grandi e amati autori/interpreti della musica popolare italiana. Da “Questo piccolo grande amore” a “E tu…”, passando per “Sabato pomeriggio”, “E tu come stai?”, ...

Prezzi di biglietti e pacchetti per Claudio Baglioni all’Arena di Verona - al via la prevendita per la data del 14 settembre : Dopo essere stata dichiarata sold-out in soli 10 giorni, la data di Claudio Baglioni all'Arena di Verona è stata raddoppiata con un secondo concerto previsto venerdì 14 settembre. Il nuovo evento annunciato da F&P Group va ad aggiungersi a quello del 15 settembre, diventando quindi la prima data di Claudio Baglioni all'Arena di Verona nell'ambito del nuovo Al Centro Tour, che lo porterà a girare l'Italia nei prossimi mesi con una serie di ...

Claudio Baglioni/ "Festival di Sanremo? È stata una pazzia". E attenzione al bis... : Claudio Baglioni: in un lungo post su Facebook il direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 definisce la sua esperienza all'Ariston una pazzia. Ma apre al bis...(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:39:00 GMT)

Il ringraziamento di Claudio Baglioni dopo Sanremo 2018 : “Siamo stati ingenui ma ce l’abbiamo fatta” : A qualche giorno dalla conclusione del Festival, arriva il ringraziamento di Claudio Baglioni dopo Sanremo 2018. Da record la sua prima esperienza sul palco dell'Ariston, con ascolti che sono andati ben oltre le più rosee aspettative. Non potevano quindi mancare le sue parole dopo un'impresa che lui stesso ha definito impossibile. Ancora un "incubo" le riunioni con gli autori e troppo poche le prove prima di andare in scena, ma lo spettacolo ...

Raddoppia il concerto di Claudio Baglioni all’Arena di Verona - biglietti in prevendita su TicketOne per la seconda data : Claudio Baglioni all'Arena di Verona non sarà in concerto una sola sera bensì due. Raddoppia l'evento in programma per il mese di settembre all'anfiteatro scaligero: otre al 15 settembre, Claudio Baglioni all'Arena di Verona si esibirà anche il giorno precedente, il 14 settembre. Dopo il grande successo in prevendita per il primo concerto annunciato e il sold out a mesi dallo spettacolo, l'organizzazione comunica oggi l'aggiunta di un nuovo ...

Paolo Bonolis a Sanremo Young e la battutina su Claudio Baglioni : cosa ha detto in diretta : Ospite insieme a Richard Gere della prima puntata di Sanremo Young Paolo Bonolis ha calcato il palco dell'Ariston insieme a Antonella Clerici, detto la sua sulla 68° edizione del Festival appena ...