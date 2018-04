Claudio Amendola | «Ho avuto un infarto | oggi mi sento come un trentenne»

Claudio Amendola : “Ho avuto un infarto”/ “Stavo male - quasi non respiravo. Paura di morire? Ho pensato...” : Claudio Amendola: “Ho avuto un infarto. Respiravo a fatica, ma ho capito il reale valore della vita”. Le ultime notizie sull'attore romano, che si è confessato a Verissimo(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:58:00 GMT)

Claudio Amendola : “A settembre ho avuto in infarto. Non ho avuto il tempo di preoccuparmi di morire” : “A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all’ospedale”. Con queste parole Claudio Amendola svela a Verissimo, nella puntata in onda sabato 7 aprile, il grave problema di salute che lo ha colpito qualche mese fa e di cui non aveva mai parlato. “Mi sentivo male – ha proseguito l’attore – avevo dei dolori strani e respiravo a fatica, così Francesca (Neri,compagna di Claudio ndr) mi ha detto ...

Claudio Amendola e l’elogio a Salvini in diretta tv : “Miglior politico degli ultimi 20 anni. Io leghista? No - ho votato Leu” : “Senza dubbio Salvini si è dimostrato più capace di tutti i politici degli ultimi vent’anni. Sia i 5 stelle, sia la Lega si sono fatti vedere, sono stati presenti, hanno cercato di rappresentare i lavoratori”. Sono queste le parole pronunciate da Claudio Amendola negli studi de L’aria che tira, su La7, che in questi giorni non smettono di scatenare discussioni e polemiche (a partire da un botta e risposta sulle pagine del ...

Claudio Amendola : "Salvini il miglior politico degli ultimi trenta anni" : Claudio Amendola conferma il suo endorsement a Matteo Salvini e rilancia: "È il miglio politico degli ultimi trent'anni". L'attore lo scrive in una lettera aperta al Corriere con cui risponde ad Aldo Grasso che gli aveva dedicato il suo articolo della domenica, intitolato "La sinistra creativa di Claudio Amendola" e in cui gli ricordava quando lo stesso attore dava del "razzista" al leader della Lega. "Quando ho detto che Salvini è il miglior ...

Claudio Amendola : "Matteo Salvini il migliore da 20 anni? Mi correggo : da 30. Dire che la Juve è forte non fa di me uno juventino" : "Quando ho detto che Salvini è il miglior politico degli ultimi venti anni ho sbagliato, avrei dovuto Dire degli ultimi trenta". Claudio Amendola non fa marcia indietro. Durante la trasmissione "L'Aria che tira", l'attore romano, storicamente uomo di sinistra, aveva elogiato il leader del Carroccio. In molti hanno criticato le sue parole, tra questi anche Aldo Grasso al quale Amendola ha voluto personalmente rispondere con una lettera ...

Claudio Amendola elogia Matteo Salvini : "Politico più capace degli ultimi 20 anni" : Il popolare attore romano Claudio Amendola, storicamente uomo di sinistra, durante una puntata dell'Aria che tira su La7 fa un'affermazione che ha dell'incredibile: "Matteo Salvini è il politico più capace degli ultimi 20 anni". L'elogio di Amendola non è sfuggito al leader della Lega, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un estratto della puntata dell'Aria che tira commentando: "I complimenti da chi ha sempre votato ...