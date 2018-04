Claudio Amendola | come sta dopo l' infarto? Francesca Neri sempre accanto | “In ospedale

Claudio Amendola : «Ho avuto un infarto a settembre. Ho smesso di fumare e perso 12 kg» : «A settembre ho avuto un infarto: da allora ho cambiato radicalmente vita, ho smesso di fumare e ho perso 12 kg. Ho avuto la fortuna di essere stato assistito da ottimi medici e di aver avuto...

Claudio Amendola rivela : "A settembre ho avuto un infarto" : "A settembre ho avuto un piccolo infarto, di quelli che è meglio correre all'ospedale". Così Claudio Amendola si racconta ai microfoni di Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, che andrà in onda sabato 7 aprile su Canale 5.L'attore romano si era sentito male a settembre dello scorso anno, nella sua casa di Roma: "Mi sentivo male, avevo dei dolori strani e respiravo a fatica". La moglie, Francesca Neri, lo ha convinto a recarsi ...

Claudio Amendola : «Ho avuto un infarto - oggi mi sento come un trentenne» : Un piccolo infarto, «uno di quelli che è meglio correre all’ospedale». Così Claudio Amendola racconta il suo periodo più difficile, vissuto lo scorso settembre, lontano dai riflettori. L’attore, ospite di Verissimo (la puntata andrà in onda sabato 7 aprile, ndr), ricorda quei momenti di preoccupazione, oggi finalmente alle spalle. «Mi sentivo male, avevo dei dolori strani e respiravo a fatica, così Francesca (Neri ndr) mi ha detto: ...