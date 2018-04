City | Guardiola | Complimenti al Liverpool | è un ko da accettare

Liverpool-Manchester City 3-0 : lezione dei Reds agli uomini di Guardiola. Ritorno da sapore di rivincita : Notizie sul tema Liverpool-Manchester City, diretta tv e info streaming oggi 4 aprile 2018 Premier League: Manchester City, lo champagne è pronto. Zona Champions quasi chiusa. In fondo alla ...

Il Liverpool passeggia sul City di Guardiola : i Reds si impongono 3-0 : Il Liverpool di Jurgen Klopp fa la sorpresa, e che sorpesa, al Manchester City di Pep Guardiola che esce da Anfield con le ossa rotte. I Reds, infatti, hanno vinto con un netto 3-0 al termine di un match dominato nel primo tempo. Dell'ex Roma Salah, Oxlade-Chamberlain e Mané i gol che hanno permesso al Liverpool di ipotecare in maniera totalmente inaspettata le semifinali di Champions League. Brutta batosta per una delle grandi favorite alla ...

Liverpool-City 3-0 - lezione di Klopp a Guardiola : gol e assist per Salah : Liverpool-Manchester City 3-0, cronaca, tabellino e statistiche REAZIONE FLEBILE - Un problema agli adduttori toglie dalla partita Salah al 53', al suo posto dentro Wijnaldum . La difesa del ...

Manchester City - Guardiola pronto a sfilare un canterano al Barcellona : Secondo quanto riportato da Sport il Manchester City ha offerto un contratto a Robert Navarro , giovanissimo canterano del Barcellona . Il trequartista classe 2002 è seguito da tempo da Guardiola , pronto ad approfittare dell'...

LIVE Liverpool-Manchester City - Champions League in DIRETTA : derby inglese ad Anfield - i Reds contro la corazzata di Guardiola : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di LIVErpool-Manchester City, andata dei quarti di finale di Champions League. Sfida stellare ad Anfield, dove i Reds ricevono una vera e propria corazzata. La squadra di Pep Guardiola ha praticamente già ipotecato la vittoria della Premier League ed ora ha l’obiettivo fissato sulla Coppa, dove è una delle favorite per il trionfo finale. Il sorteggio, però, è stato beffardo, proponendo un derby ...

Klopp accende Liverpool-City : 'Guardiola non fa magie - ha solo grandissimi giocatori' : Nessuna magia, solo grandi giocatori: questo è, sinteticamente, ciò che pensa Jürgen Klopp, allenatore del Liverpool, della super stagione che sta disputando il Manchester City di Pep Guardiola, suo ...

J rgen Klopp su Liverpool-City - Guardiola e Salah : Penso che molti allenatori in tutto il mondo guarderanno queste partite per capire come giocare bene in difesa ed essere pericolosi in attacco contro le squadre più forti come Barcellona e City. Sarà ...

Manchester City - non è facile come sembra : il Liverpool l’unica squadra in stagione a vincere contro Guardiola : Manchester City contro il Liverpool. Sono andati in scena i sorteggi validi per i quarti di finale di Champions League, sfortuna per le italiane con Juventus e Roma che dovranno vedersela con Real Madrid e Barcellona, sorteggio sfortunato ma entrambe le squadre hanno chance di qualificazione, sfida sulla carta facile per il Manchester City ma non è così. La squadra di Guardiola ha pescato il Liverpool, si tratta di un derby inglese ed in più i ...

Manchester City : 20.000 sterline di multa a Guardiola per il 'fiocco giallo' : La federazione inglese non consente l'esposizione di simboli di connotazione politica e per questo ha punito il tecnico spagnolo.

Champions Manchester City-Basilea 1-2 - sconfitta indolore per Guardiola : Manchester " Il Manchester City centra senza affanni il traguardo della seconda semifinale di Champions della sua storia. Forte del 4-0 ottenuto all'andata in Svizzera, disputa una gara sottotono e ...

Il Manchester City vince contro il Chelsea e Guardiola si scatena : “ecco perchè ho festeggiato così” [VIDEO] : Il Manchester City è uno schiacciasassi, continua il dominio della squadra di Guardiola che ha vinto anche contro il Chelsea di Antonio Conte, Premier League sempre più in pugno e con grande anticipo. Il risultato finale è stato di 1-0 grazie ad una rete di Bernardo Silva, per i Blues invece la situazione è sempre più difficile e la qualificazione in Champions League è sempre più lontana. La squadra di Guardiola adesso può concentrarsi sulla ...

Il vecchio e il nuovo : le due anime di Guardiola convivono in questo City : Non contento, accentrò anche gli ultimi due che si potrebbe immaginare di accentrare: Robben e Ribery , le migliori ali del mondo, spesso e volentieri finivano per occupare corridoi più centrali ...

DIRETTA/ Arsenal-Manchester City - risultato finale 0-3 - streaming video e tv : Guardiola umilia di nuovo Wenger : DIRETTA Arsenal Manchester City, info streaming video e tv: 4 giorni dopo la finale di Carabao Cup le due squadre si ritrovano in Premier League.

