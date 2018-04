Cioccolato | ecco cosa determina i benefici per la salute senza alterarne il gusto

meteoweb.eu

(Di giovedì 5 aprile 2018) La gestione della temperatura e del periodo di tempo in cui i semi di cacao vengono tostati può preservare e addirittura migliorare la potenza di alcuni composti bioattivi e antiossidanti, mentre proteggono ildel, secondo i ricercatori della Penn State University. Questo risultato va contro studi precedenti che indicavano che la tostatura comporta sempre una riduzione del contenuto di polifenoli nei semi. Si ritiene che i polifenoli del cacao abbiano un’influenza positiva sullaumana, soprattutto per quanto riguarda malattie cardiovascolari e infiammatorie, disturbi metabolici e la prevenzione del cancro. Il, alimento solitamente consumato per piacere, negli ultimi anni è stato riconsiderato come fonte di composti salutari, ha fatto notare Joshua Lambert, ricercatore principale dello studio e professore associato di scienze alimentari. L’obiettivo ...