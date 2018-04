Cicciobello Morbillino | parla la psicologa Spina | “Polemica inutile | può avere un impatto

Cicciobello Morbillino diventa un caso social : il precedente di Tondo Morbillo : Nei giorni scorsi Giochi Preziosi ha lanciato la campagna pubblicitaria sull’ultima versione di Cicciobello. Dopo aver camminato sulla neve ed essersi vestito da coniglietto il bambolotto dai capelli biondi e gli occhi azzurri si è ammalato di Morbillo. Quale occasione per tanti bimbi per trasformarsi in medici e ‘curare’ l’amato giocattolo. Quello che Cicciobello non si aspettava era il polverone che si è sollevato in queste ore intorno alla ...

