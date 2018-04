Cicciobello morbillino diventa un caso social | il precedente di Tondo Morbillo

Blastingnews

: Roberto Burioni: 'Cicciobello Morbillino? Banalizza le malattie gravi, non c'è rispetto per i malati' - HuffPostItalia : Roberto Burioni: 'Cicciobello Morbillino? Banalizza le malattie gravi, non c'è rispetto per i malati' - Paoloakita : RT @Paoloakita: Polemica per #Morbillino il #Cicciobello con il morbillo. Invece del G.I. Joe col fucile a pompa non gliene fotte un cazzo… - elettraglide : RT @TopaM79: Fateme capi', chi critica il #Cicciobello Morbillino come il prof. @RobertoBurioni sarebbe un moralista?! In un paese in cui i… -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Nei giorni scorsi Giochi Preziosi ha lanciato la campagna pubblicitaria sull’ultima versione di. Dopo aver camminato sulla neve ed essersi vestito da coniglietto il bambolotto dai capelli biondi e gli occhi azzurri si è ammalato di. Quale occasione per tanti bimbi per trasformarsi in medici e ‘curare’ l’amato giocattolo. Quello chenon si aspettava era il polverone che si è sollevato in queste ore intorno alla nuova versione del bambolotto nato nel 1962.to oggetto di un acceso dibattitonel giorno in cui Mattarella iniziava le consultazioni per formare il nuovo governo, il mondo si inchinava a Cristiano Ronaldo e Goldrake festeggiava 40 anni. In poche ore le discussioni sul bambolotto sonote topic trend su Twitter e la questione non riguardava certo l’assenza del bavaglino o la maglietta col coniglietto. ...