Cicciobello con il morbillo | la bufera sui social | ecco perché

Blastingnews

: Attendiamo il Cicciobello Linfomino e pure quello Meningitino. Mi chiedo chi siano questi genî che banalizzano mala… - RobertoBurioni : Attendiamo il Cicciobello Linfomino e pure quello Meningitino. Mi chiedo chi siano questi genî che banalizzano mala… - Agenzia_Ansa : Arriva #Cicciobello con il #morbillo ed è polemica sui social. Bambolotto si cura cancellando i puntini. Burioni, n… - SkyTG24 : Nuovo Cicciobello con il morbillo: polemiche sui social -

(Di giovedì 5 aprile 2018) Non molti giorni fa, Giochi Preziosi ha lanciato sul mercato il nuovo. Fin quì nulla di strano, se non fosse per il fatto che il nuovo bambolotto è ammalato die secondo la campagna pubblicitaria basta una semplice salvietta per farlo guarire dalla malattia. Nessuno poteva immaginare lache si sarebbe innalzata dopo l'uscita del giocattolo per bambini. Suiilcon ilè diventato oggetto di discussioni e critiche che non si sono tuttora placate. Su Twitter l'argomento è diventato il topic trend per via della facile guarigione del bambolotto che la compagnia promette attraverso una valigetta con tutto l'occorrente fornita con il giocattolo. L'affermazione di un medico Roberto Burioni, medico italiano che si occupa di ricerca contro gli agenti infettivi, su Twitter ha voluto dire la sua scrivendo le seguenti parole: 'Attendiamo il ...