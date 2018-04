Ci sono nuovi guai per Facebook

YouTube lancia nuovi annunci pubblicitari che possono essere saltati dopo 5 secondi : YouTube introduce nuovi annunci video, che vanno ad ampliare l'offerta per gli inserzionisti, aumentando la visibilità e riducendo nel contempo i costi medi. L'articolo YouTube lancia nuovi annunci pubblicitari che possono essere saltati dopo 5 secondi proviene da TuttoAndroid.

Nuovi studi confermano che i cellulari possono provocare il cancro : Dalla comunità scientifica arrivano Nuovi studi secondo cui esiste una correlazione tra le radiazioni dei telefoni cellulari e il cancro. Ecco tutti i dettagli L'articolo Nuovi studi confermano che i cellulari possono provocare il cancro proviene da TuttoAndroid.

Chi sono adesso i nuovi volti di Windows? Scopriamolo insieme… : Satya Nadella, il CEO di Microsoft, ha praticamente deciso di attuare una vera rivoluzione licenziando e promuovendo alcuni dei più importanti dirigenti della società. Terry Myerson, un volto noto di Redmond che ha guidato il team Windows e Devices per oltre 20 anni e che abbiamo visto in ogni evento dedicato a Windows 10, ha lasciato per sempre l’azienda. Lui rappresentava Windows 10 in persona: è stato il suo creatore, gestiva ogni major ...

Chi sono i nuovi capigruppo dei partiti a Camera e Senato : Eletti i capigruppo di Camera e Senato. Forza Italia punta sulle donne, Annamaria Bernini e Mariastella Gelmini prendono infatti il posto di Paolo Romani e Renato Brunetta. Il Pd a sorpresa sceglie Graziano Delrio al posto di Lorenzo Guerini, il cui nome era dato in pole per il passaggio del testimone con Ettore Rosato alla Camera fino a poche ore prima della riunione del gruppo dem. Vince, quindi, la linea Martina della mediazione e il deputato ...

I Negramaro sono i nuovi protagonisti di RTL 102.5 Live Session : ... alcune incursioni avverranno anche in Radiovisione dove andranno in onda delle pillole di RTL 102.5 Live Session sul canale 36 del digitale terrestre, 750 di Sky e in streaming su www.rtl.it per ...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera | Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati | Chi è Roberto Fico : Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti: 422 voti per Fico eletto al quarto scrutinio, 240 per Casellati, eletta alla terza votazione

Cina - elettriche e Suv : sono questi i nuovi credo del marchio Volkswagen : Perché è vero che i cinesi sono avvezzi al cambiamento , nel giro di pochi anni sono diventati il primo paese al mondo per i pagamenti on line e l'e-commerce, e hanno adottato in massa 20 milioni di ...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera - Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - Chi è Roberto Fico : Dovevano cambiare il mondo e la politica e invece ecco qui. Eppure qualche settimana fa avrebbero urlato: «vergogna! Inciucio sulle poltrone!». «Non partecipiamo a una discussione che ha preso la ...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera | Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati | Chi è Roberto Fico : Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti al terzo scrutinio

Tubercolosi - MSF : 10 milioni di casi l’anno ma i nuovi farmaci sono per pochi : 10 milioni di nuovi casi e 1,7 milioni di morti all’anno (dati Oms 2017): la Tubercolosi resta “tra le più grandi malattie infettive mortali del mondo” e i nuovi farmaci contro “sono per pochi“, denuncia l’organizzazione umanitaria Medici senza frontiere, in occasione della Giornata mondiale della Tubercolosi che si celebra domani 24 marzo. “L’accesso ai due nuovi farmaci, bedaquilina e delamanid, ...

Previsioni Meteo Pasqua 2018 - nuovi aggiornamenti SHOCK : le mappe per Domenica 1 Aprile sono terribili! : 1/12 ...

Easter Jeep Safari - dentro l’uovo di Pasqua ci sono i nuovi prototipi – FOTO : La Pasqua dei motori negli Stati Uniti è segnata ogni anno dall’Easter Jeep Safari, evento ormai tradizionale che si svolge ogni anno nel Moab (Utah) e che vede migliaia di appassionati del marchio partecipare a una settimana di guida off-road (24 marzo-1 aprile) lungo itinerari mozzafiato. Per Jeep, tuttavia, è anche l’evento giusto per presentare nuove idee e, soprattutto, nuovi prototipi: modelli inediti da presentare ad ...

Isola dei Famosi : l’eliminato Marco Ferri e chi sono i nuovi nominati : Marco Ferri è l’eliminato della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2018 Ufficialmente deciso dal televoto il nome dell’eliminato della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2018. All’eliminazione di Marco Ferri dal reality show di Canale5 si è arrivati per volere del pubblico da casa e a stabilire la sua uscita dai giochi sono stati i […] L'articolo Isola dei Famosi: l’eliminato Marco Ferri e chi sono i ...

Parlamento - chi sono i nuovi deputati e senatori/ Boom M5s e Lega : più giovani - laureati e professionisti : Parlamento, chi sono i nuovi deputati e senatori. L'identikit: più giovani, più laureati e più professionisti. Ecco i parlamentari che varcano i portoni di Palazzo Madama e Montecitorio(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 23:04:00 GMT)