Chirurgia | cuore senza protesi | la nuova frontiera della ricostruzione aortica

(Di giovedì 5 aprile 2018) Sostituire o ricreare la valvolamalataapplicareartificiali epericolo di rigetto ora è possibile grazie all’innovativa valvola sartoriale creata con la tecnica Ozaki ritagliando “su misura” il pericardio. Sviluppata dal cardiochirurgo giapponese Shigeyuki Ozaki, la tecnica è recentemente approdata in Europa e in Italia. Fra i centri di Alta Specialità che adoperano la tecnica, Maria Cecilia Hospital di Cotignola, Ospedale di Alta Specialità, accreditato con il SSN, di GVM Care & Research, dispone di una delle più importanti Unità Operativa diCardio-Toraco-Vascolare coordinata dal Dott. Alberto Albertini. Tecnica Ozaki – Dott. Albertini La tecnica Ozaki è una metodica operatoria indicata per i casi di bicuspidia, ovvero quando la valvola presenta solo due cuspidi invece che tre; una malformazione abbastanza comune, ...