Chi è Philippe Petit | il funambolo di The Walk

Giro dei Paesi BasChi 2018 : Julian Alaphilippe non si ferma più! Vittoria anche nella seconda tappa - Roglic secondo : Julian Alaphilippe batte Primoz Roglic: non è la replica della prima frazione, ma l’esito della seconda tappa al Giro dei Paesi Baschi 2018. Il francese della Quick-Step Floors e lo sloveno della LottoNL-Jumbo hanno monopolizzato l’ordine d’arrivo anche della frazione odierna con arrivo a Bermeo confermando anche lo stesso ordine di ieri. La prima fase della corsa è stata piuttosto combattuta. Dopo diversi scatti si sono ...

Volta Paesi BasChi : la prima ad Alaphilippe - Nibali in ritardo Video : Non solo alle classiche del nord, ma anche nelle corse a tappe continua il filotto di vittorie della Quickstep [Video]in questo impressionante avvio di stagione. Julian Alaphilippe ha conquistato la prima tappa della #Volta Paesi Baschi battendo in una volata a due Primoz Roglic. Il francese e lo sloveno si erano avvantaggiati sull’ultima rampa, ad una manciata di chilometri dal traguardo, dopo aver staccato Nairo Quintana. Nibali si è ...

Ciclismo - Giro dei Paesi BasChi 2018 : la prima tappa è di Julian Alaphilippe. Battuto in volata Primoz Roglic : Va a Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) la prima tappa del Giro dei Paesi Baschi, la Zarautz-Zarautz di 162.1 km: il corridore transalpino ha Battuto in una volata a due lo sloveno Primoz Roglic (Team LottoNL-Jumbo), precedendo sul traguardo di 23″ il gruppo dei migliori, regolato dall’iberico Pello Bilbao (Astana Pro Team). In questo gruppetto di 12 unità tutti i principali uomini di classifica, tra cui Gorka Izagirre (Bahrain ...